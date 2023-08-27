Almanya ve İtalya başta olmak üzere 20'ye yakın ülkeye fındık ihracatı yapılırken, 2022 yılında Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika, Birleşik Krallık, ABD, Brezilya, Rusya Federasyonu, Kanada ve diğer ülkeler olmak üzere toplam 313 milyon 568 bin 29 kilogram karşılığı fındık ihracatından 1 milyar 751 milyon 55 bin 183 dolar döviz girdisi sağlandı. 2021 yılında ise 344 milyon 671 bin 121 kilogram karşılığı 2 milyar 255 bin 835 bin 761 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.



Trabzon’dan 10 yılda yaklaşık 8 milyar dolar döviz girdisi

2013-2023 yıllarını kapsayan 10 yıllık fındık sezonunda Trabzon’dan farklı ülkelere yapılan ihracatta 1 milyar 79 milyon 777 bin 390 kilogram karşılığı toplam 7 milyar 975 milyon 951 bin 19 dolar döviz girdisi elde edildi. En fazla fındık ihracatı 2015-2016 fındık sezonunda yaşanırken, 122 milyon 760 bin 647 kilogram karşılığı 1 milyar 117 milyon 566 bin 462 dolar döviz girdisi sağlandı.



"Pazar payımız yüzde 80'lerden 60'lara geriledi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Türkiye'de 6 milyon 145 bin ton civarında bir fındık üretimi söz konusu. 10 yılda döviz girdisi olarak baktığımız zaman da 20 milyar dolar civarında bir döviz girdisi var ülkemize. Bu ihracaatın yüzde 40'ı ortalama olarak Doğu Karadeniz Bölgesi'nden. En çok ihracat yapılan ülkelere baktığımız zaman Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, Avusturya diye devam ediyor. Bugüne kadar yüzde 70-80 dünya pazarında yeri olan Türkiye'nin fındıktaki en büyük tehlikesi, pazar payının yüzde 60'lara doğru gerilemesi. Çünkü üretimdeki düşüş ve bahçelerde yenilemenin olmamasından dolayı fındıktaki kalite düşüyor. Bu da, pazar payımızı olumsuz etkiliyor. Fındık piyasasında bu sene Eylül ayından sonra verilen fındık alım fiyatı rakamının üç haneli sayılara çıkması, herşeyden önce fındıkta spekülasyonlara açık olunmaması ve TMO'nun da alımlarında peşin ödeme yapması ve üreticinin mağduriyetinin önlenmesi en büyük beklentilerimiz" dedi.