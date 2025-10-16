Bölgedeki kuraklığa rağmen ürün kaybı yaşanmaması, çiftçilerin beklentilerini karşılıyor. Zeytin üreticisi Mehmet Çömez, bereketli ürünün kendilerini memnun ettiğini belirtti. Çömez, “Sofralık zeytinlerimiz tarladan kilogramı 55 TL’den alıcı buluyor. Hatay’dan Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz” dedi.

Çömez, ürün fiyatlarının bölgeye göre düşük olduğunu da vurgulayarak, “Bu yıl iklim koşulları nedeniyle bazı bölgelerde zeytin rekoltesi düşük. Şükür bizim zeytinlerimiz iyi durumda. Tonajımız tahminlerimizle uyumlu. Zeytinlerimiz sofralık olarak hazırlanıyor; önce fabrikalara gönderiliyor, elendikten ve temizlendikten sonra kutulara doldurularak vatandaşlara sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Bölgede başlayan hasat, çiftçilerin yüzünü güldürürken, Hatay zeytininin kalitesi ve lezzeti de Türkiye genelinde talep görüyor.