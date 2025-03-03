Siemens Türkiye ve SOCAR Türkiye’nin ortaklaşa yürüttüğü proje, Petkim’in Aliağa’daki 15 ana tesisinde gerçekleştirilen enerji altyapısı değişimi ile başlayıp, toplamda 18 fabrikanın modernizasyonunu içeren bir süreçle tamamlandı. Bu süreçte, yaklaşık 150 Orta Gerilim (OG) panosu değişimi, alçak gerilim panoları ve SCADA sistemlerinin yenilenmesi gibi önemli adımlar atıldı. Siemens’in mühendislik ve dijitalleşme alanındaki global tecrübesi, projeye sağlanan güveni pekiştirdi.

Ayrıca, 2024 yılında Siemens Türkiye ve SOCAR Türkiye iş birliğiyle petrokimya sektöründe ilk kez hayata geçirilen Petkim Electrical Health Check projesi kapsamında, Petkim’in elektrik sistemleri detaylı şekilde analiz edilerek gelecekteki yatırım ihtiyaçları belirlendi. Bu kapsamda yapılan analizler, modernizasyon sürecine yön vererek altyapının daha güvenli ve verimli hale getirilmesini sağladı.

Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlikte Öncü Adımlar

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, projeye ilişkin olarak; “SOCAR Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Petkim’in enerji altyapısının modernize edilmesinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve dijitalleşme yolunda bugüne kadar attığı önemli adımlara katkı sağladı. Dijital dönüşüm süreçleriyle birlikte, SOCAR Türkiye’nin üretim verimliliği daha da artarak çevresel etkiler azaltıldı” dedi. Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon Birimi Ülke Yöneticisi Cengiz Bozbey ise şunları söyledi; “60 yıldır faaliyet gösteren tesislerde, doğal olarak zamanla modernizasyon ihtiyacı doğmaktadır. Özellikle enerji altyapısının yeni ihtiyaçları, günümüz koşullarına göre üretim kayıplarının ve çevresel risklerin bertaraf edilmesi gerekliliği bu iş birliğinin temelini oluşturdu. Dijitalleşmenin sektörü yeniden şekillendirdiği günümüzde, SCADA sistemlerimiz ve modern enerji çözümlerimizle, Petkim’de gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde verimlilik, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının artırılmasının yanı sıra Siemens teknolojileriyle, SOCAR Türkiye’nin petrokimya üretim süreçlerinin daha akıllı ve güvenilir hale getirilmesine katkı sağladık” diye konuştu.

Birlikte Büyüyen ve Geleceği İnşa Eden Ortaklık

Proje sürecinde Siemens, SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim’in enerji altyapısının her aşamasında katkı sağladı. Siemens, teknolojik çözümleriyle enerji kayıplarını minimize ederek güvenliği artırırken, tüm süreçlerde iş sağlığı ve güvenliği standartlarına özen gösterdi. Bu süreçte toplamda 500’ü aşkın personel sahada çalışarak projeye katkı sundu.

İş birliğine yönelik olarak bir açıklamada bulunan SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev ise; “Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye bünyesindeki grup şirketlerimizden Petkim ile Siemens sürdürülebilir bir iş birliğine imza attı. Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi olan Petkim ile yaklaşık 60 yıldır sanayinin vazgeçilmez hammadde tedarikçisi olmanın yanı sıra, çevre dostu üretim süreçlerimiz ve enerji verimliliği yatırımlarımızla da sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Siemens ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bu vizyonun en güzel örneklerinden biri oldu. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme yolculuğunda birlikte attığımız adımlar, yalnızca iki şirket için değil, tüm sektör için örnek teşkil etmektedir.” diye konuştu.