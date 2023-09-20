Skytech standı, karanlık oda etkinlikleri, VR ile birlikte fabrika turu gösterimleri, PlayStation oyunları ve çeşitli videoların oynatılması gibi etkileyici deneyimler sunarak ziyaretçilerin ilgisini çekti. Skytech televizyonları; QLED, MiniLED ve DLED, teknolojileri ile yüksek çözünürlük sunan Android ve WebOS işletim sistemlerine sahip ürünler olarak dikkat çekti. Marka, ev tipi ve sanayi tipi vantilatörler, su sebili ve Airfryer ürünleri ile ziyaretçilere geniş ürün yelpazesi sundu. İlk kez bu fuarda sergilenen son teknoloji Airfryer ürünü de büyük beğeni topladı.



İnovasyon ve Fuarlar, İhracatta Anahtar Rol Oynuyor

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Skytech CEO'su Uğur Ünsal, “Teknoloji alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak ürünlerimizin yüzde 30'unu Rusya, Bulgaristan, Yunanistan ve birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Bu nedenle ZUCHEX ve benzeri fuarlar, Skytech için büyük önem taşıyor. İnovatif ürünlerimizi küresel arenaya taşıma fırsatı bulduğumuz ZUCHEX Fuarı, önemli iş birlikleri için birçok ön görüşmenin gerçekleşmesine olanak sağladı" dedi.



Skytech, ZUCHEX Fuarı ile Teknolojik Liderliğini Sürdürüyor

Skytech, uzun yıllardır katılım sağladıkları ZUCHEX Fuarı ile en son teknolojiyi kullanarak tüketici yaşamlarını zenginleştirmeye ve geniş bir müşteri yelpazesi için tatmin edici ürünler sunmaya devam ediyor. Güçlü servis ağı ve hizmetleriyle Skytech, Türkiye'den tüm dünyaya açılan bir marka olarak yoluna devam ediyor.