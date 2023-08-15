Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ikinci ili olan Sivas’ta buğday hasadı devam ediyor. 2023 yılının ilk yarısında etkisini gösteren yoğun yağışlar, bazı bölgelerde hastalığa sebep olsa da verimi büyük oranda artırdı. Tarlasını hasat eden çiftçiler Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) gelerek ürünlerini teslim etmeye başladı. Yaşanan bolluk nedeniyle alım merkezleri önünde kuyruklar oluştu.



Ürünler analiz edilerek alınıyor

Çiftçilerin getirdiği hububat ürünleri, alım merkezlerinde analiz ediliyor. Araç dorselerinin farklı bölümlerinden alınan numunelerin özel cihazlar ile analizi yapılıyor. Alım standartlarına uygun değerlere sahip ürünler tartılarak silolara dökülüyor.



“Günlük 10 bin ton alım yapılıyor”

Sivas genelinde toplam 19 alım merkezinin bulunduğunu söyleyen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sivas Başmüdürü Ercan Bakırtaş, “Şu an 19 noktada alım yapıyoruz. Bunun 4 tanesi lisanlı depo, 15 tanesi de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiziki alım noktası. Alımlar yapılırken, fiziksel ve kimyasal analizlere tabi tutuluyor. Günlük 10 bin tonun üzerinde alım yapıyoruz. Bu alım; ilerleyen zamanlarda artarak devam edecek” dedi.



Rekor rekolte bekleniyor

Üreticinin mağdur olmaması için randevusunu bir sonraki güne sarkıtmadıklarını ifade eden Bakırtaş, ”Türkiye genelinde rekoltenin yüksek olduğunu biliyoruz. İnşallah ilimizde de rekolte yüksek olacaktır. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek alımını yapmıştık. Bu yıl geçen yıldan daha fazla bekliyoruz. Hazırlıklarımız da o yönde. Genel Müdürümüzün dediği gibi; bizim kriterlerimize uyan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerimizin bütün ürünlerinin hepsini alacağız. Bu konuda da vatandaşlarımız müsterih olsun” ifadelerine yer verdi.



“100 bin tonu aşkın hububat alındı”

Sıcak iklim gören ilçelerde hasadın tamamlandığını ifade eden Bakırtaş, şu ifadelere yer verdi:

“Sivas genelinde 100 bin tonun üzerinde ürün aldık. Almaya da devam edeceğiz. Daha hasadın başında sayılırız. Bazı yerlerde hasadın sonuna geldik. İnşallah üreticilerimizin elinde olan bütün ürünlerin tamamını ÇKS’de kayıtlı olan kadar alacağız.”