Kosova’nın başkenti Priştine’de geçtiğimiz cuma günü katıldığı bir etkinlikte Kosova Kurtuluş Ordusu'nu (UÇK) "terör örgütü" olarak tanımlayan Popovic, Kosova güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Kosova Asliye Mahkemesi, Popovic hakkında 30 gün süreyle gözaltı kararı verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Petar Petkovic, "Popovic’in alıkonulduğunu öğrendiğimizde tepki gösterdik. Quint ülkeleri, Brüksel, AB üyesi ülkeler ve Kosova’daki uluslararası misyonlarla iletişime geçerek derhal serbest bırakılmasını talep ettik" dedi. Petkovic, AB Kosova-Sırbistan Diyaloğu Özel Temsilcisi Peter Sorensen'e ve diğer uluslararası aktörlere, Popovic özgürlüğüne kavuşmadan Kosova ile diyalog kurulmayacağını net şekilde bildirdiklerini vurguladı.

Petkovic ayrıca, Popovic’in UÇK hakkında "gerçekleri dile getirdiğini" savunarak, mahkeme kararının Kosova’da adalet sisteminin işleyişine dair ciddi endişelere yol açtığını ileri sürdü.

Vucic: “Bu Durum Öngörülemeyen Sonuçlar Doğurabilir”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de yaşanan gelişmeler karşısında sert açıklamalarda bulundu. Vucic, Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti’yi "çılgınca hareket etmekle" suçlayarak, "Bu durum öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı. Vucic, Kurti'nin bölgedeki çatışmaları körükleyecek eylemlerde bulunduğunu iddia etti.

Kurti’den Seyahat Uyarısı

Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti ise Kosova vatandaşlarına yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında, "Vatandaşlarımızın Sırp makamları tarafından kışkırtılması ve keyfi şekilde gözaltına alınması riski bulunduğuna dair işaretler var. Bu nedenle, tüm Kosova vatandaşlarına Sırbistan topraklarına seyahat etmekten kaçınmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Popovic'in gözaltına alınmasıyla fitili ateşlenen kriz, iki ülke arasındaki kırılgan ilişkileri bir kez daha çıkmaza sürüklerken, AB öncülüğündeki normalleşme süreci de belirsizliğe girmiş durumda. Gözler şimdi, uluslararası toplumun bu gerginliği yatıştırmak adına atacağı adımlara çevrildi.