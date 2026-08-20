Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 'Sırbistan, 18 veya 25 Ekim'de sandık başında olacak. Hangi tarih olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz' dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yakın zamanda yapılacağını açıkladığı erken parlamento seçimleri konusunda ilk kez tarih verdi. Sırbistan Radyo Televizyonu'nda katıldığı bir programda konuşan Vucic, 'Mevcut duruma göre Sırbistan, 18 veya 25 Ekim'de sandık başında olacak. Hangi tarih olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz' dedi.

Parlamento seçimlerinde kurucularından olduğu Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) parlamentoda çoğunluğu elde etmek için mücadele edeceğini ve sonucun halkın iradesine bağlı olacağını söyleyen Vucic, 'Demokratik seçimler bizim için hayati öneme sahip. Halkın kime güveneceği konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Nihai ve en yüce hakem, halktır' dedi.

Vucic, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada seçimlerin çok yakında ilan edileceğini ve seçim kampanyasının 45 ila 60 gün süreceğini açıklamıştı.

'Parlamento seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak'

Cumhurbaşkanlığındaki ikinci döneminde görev süresi önümüzdeki yıl mayıs ayında dolacak olan Vucic, parlamento seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını ve bunun için muhtemel tarihin ise aralık, ocak ya da şubat ayının başı olduğunu söylemişti.

Anayasa gereği üçüncü defa cumhurbaşkanlığına aday olamayacak olan Vucic, haziran ayı ortasında yaptığı bir açıklamada ise 'yakında' istifa etmeyi planladığını ve başbakanlığa aday olmayı düşündüğünü söylemişti.

Vucic, 2024 yılında Novi Sad şehrindeki tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi ve 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında siyasi kariyerinde büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmıştı.

Yakın zamanda yenilenen tren garında yaşanan trajik olay, yaklaşık iki yıl devam eden iktidar karşıtı protestolara neden olmuş ve Vucic, kendisini ve desteklediği hükümeti hedef alan istifa çağrılarının hedefi olmuştu.