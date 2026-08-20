AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Komrat ve Avdarma Köyü'nde temaslarda bulundu. Zorlu, 'Gagauzya, tüm 86 milyon Türkiye'nin kalbinin attığı bir gönül coğrafyasıdır' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu'nun daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Moldova'daki temaslarını sürdürüyor. Dün başkent Kişinev'de Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Başbakan Vasile Tofan tarafından kabul edilen Zorlu, Gagauz Özerk Yeri'nde de yoğun bir program gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Komrat Başkonsolosu Eda Güç ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan Zorlu; Gagauz Yeri İcra Komitesi, Halk Topluşu yetkilileri ve bölge belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Zorlu, Avdarma Köyü'nde tuz ve ekmekle karşılandı

Resmi temaslarının ardından Avdarma köyüne geçen Zorlu, Gagauz çocukların halk oyunları gösterisi ve dostluk ile güvenin sembolü olan geleneksel tuz-ekmek ikramıyla karşılandı. Köydeki Tarih Müzesi'ni inceleyen Zorlu, ziyaretçi defterine, 'Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya'da soydaşlarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gagauzya'nın özerkliği, refahı ve huzuru tüm Türk milletinin sevincidir' notunu düştü.

'Yatırımların yüzde 72'si Gagauzya'da gerçekleşti'

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla bölgede yaklaşık 80 milyon dolarlık proje hayata geçirdiğini ve bu tutarın yüzde 72'sinin Gagauz Özerk Yeri'nde yoğunlaştığını belirten Zorlu, 'Bu durum Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye verdiği önemi çok net göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın 2018'deki ziyaretiyle hastane, yaşlı bakım merkezi, okullar ve su projelerine büyük destekler verildi. Temel önceliğimiz Gagauz dilinin yaşaması ve soydaşlarımızın huzurla geleceğe taşınmasıdır' dedi.

'Erdoğan Koleji 2027-2028 döneminde açılacak'

TİKA tarafından inşa edilen ve yapımı büyük ölçüde tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Mesleki ve Teknik Koleji'ni de yerinde inceleyen Zorlu, okulun bölgedeki tek mesleki ve teknik kolej olduğuna dikkat çekti.

Tefrişat çalışmalarının ardından okulun 2027-2028 eğitim-öğretim döneminde açılmasını hedeflediklerini müjdeleyen Zorlu, '360 kişilik kapasiteye sahip olan ve 400 öğrenciye kadar genişletilebilen bu kolejden alınacak diplomalar hem Türkiye'de hem de Moldova'da doğrudan geçerli olacak' ifadelerini kullandı.

'Gagauzya'nın özerklik statüsü kritik hassasiyetimizdir'

Moldova'daki üst düzey temaslarında Gagauz Özerk Yeri'nin statüsünün korunmasına vurgu yaptıklarını belirten Zorlu, 'Türkiye-Moldova ilişkilerinde 1 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşıldı. Moldova'nın toprak bütünlüğü kadar Gagauz Özerk Yeri'nin özerklik statüsünün, siyasal, kültürel ve dil yapısının korunması da ilişkilerimizin temel kritik noktasıdır' diye konuştu.

Zorlu'nun heyetinde; Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Naim Makas, Komrat Başkonsolosu Eda Güç ve TİKA Moldova Koordinatörü Murat Zelan yer aldı.