Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, Türkiye genelindeki genişleyen şube ağıyla büyümeye devam ediyor. İstanbul’daki 21. şubesini Üsküdar’da açarak, toplamda 77. şubesini hizmete sunmuş oldu.

“Hedefimiz, hayalleri gerçeğe dönüştürmek”

Ülke genelinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceklerinin altını çizen Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı, “Türkiye genelinde 77’nci, İstanbul’da ise 21’inci şubemizi Üsküdar’da hizmete açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Anadolu Yakası’nın en önemli bölgelerinden biri olan Üsküdar, uzun süredir yer almak istediğimiz ancak doğru lokasyonu belirlemek için titizlikle çalıştığımız bir ilçeydi. Nihayet, hem Üsküdar’a hem de Sinpaş markasına yakışır bir şekilde, bu önemli bölgede iddialı bir giriş yapmış olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sinpaş YTS olarak hedefimiz, her gelir grubundan kişinin hayalindeki ev, araç ya da iş yerine faizsiz ve tasarrufa dayalı sistemimize ulaşmasını sağlamak. Güçlü yapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla Türkiye’nin dört bir yanındaki insanlara dokunmaya, güvenilir finansman çözümleri sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.