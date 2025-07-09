Yeni açılan Nilüfer Şubesi ile birlikte Bursa’daki şube sayısı 4’e, Etimesgut Şubesi ile Ankara’daki şube sayısı ise 5’e yükseldi. Sinpaş YTS, bu adımlarla hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de kişiye özel ödeme planlarıyla, daha fazla kişiye faizsiz konut, çatılı iş yeri ve taşıt finansmanı sunma misyonunu sürdürüyor.

"Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmayı sürdürüyoruz”

Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada istikrarlı büyümeye vurgu yaparak şunları söyledi: “Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı olarak, güçlü kurumsal yapımız, yaygın hizmet ağımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmayı sürdürüyoruz. Finansmana erişimde adalet ve güveni temel ilke olarak benimsiyoruz. Her yeni şubemizle birlikte daha fazla haneye, güvenilir ve faizsiz finansman çözümleri sunmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de şubeleşme hamlelerimize hız kesmeden devam edecek; tasarruf kültürünü teşvik eden modelimizi yaygınlaştırarak, daha çok kişinin hayallerine ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”