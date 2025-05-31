Zirveye; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu CEO’su Salim Arda Ermut, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanı Özel Temsilcisi Dr. Mahmud Mohieldin gibi önemli isimler katıldı.

“VUCA dünyasında fırsatları doğru okumalıyız”

Konuşmasında küresel ekonomik görünüm hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şimşek, dünyanın VUCA (dalgalanma, belirsizlik, karmaşıklık, muğlaklık) döneminden geçtiğine işaret etti. ABD ile Çin arasında süregelen jeostratejik rekabetin ticaret üzerinde ciddi etkiler yarattığını vurgulayan Şimşek, “Ticaret artık büyümenin lokomotifi olmaktan uzaklaşıyor. Yüksek borç seviyeleri ve finansal kırılganlıklar yeni risk alanları oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmelere dikkat çeken Şimşek, bu dönüşümün üretkenliği artırma potansiyeline sahip olduğunu ancak teknolojik eşitsizliklerin toplumsal gerilimleri tetikleyebileceğini belirtti.

“İslami finans, riski paylaşarak güven inşa eder”

Gelecekte büyümenin sınırlı olacağını öngören Şimşek, bu süreçte İslami finansın alternatif bir model olarak öne çıktığını söyledi. Paylaşıma dayalı sistemin güven ve istikrar sağladığını belirten Şimşek, “İslami finans, menkullere dayalı yapısı ve riski eşit paylaşma ilkesiyle kırılganlıklara karşı güçlü bir zemin oluşturabilir. Bu, yalnızca finansal değil; sosyal bütünleşmenin de önünü açar” dedi.

“Potansiyeli yüksek ama yolun başındayız”

İslami finansın son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğini kaydeden Şimşek, küresel finans piyasaları içindeki payının hâlen yüzde 1’in biraz üzerinde olduğunu ifade ederek, “Bu modelin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için ciddi yatırımlara ve yapısal reformlara ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

Zirvenin Teması: Etkili Bir Küresel Ekonomi İçin Stratejiler

“Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri” temasıyla düzenlenen zirve, İslami finansın yanı sıra girişimcilik, dijital ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıkları da kapsıyor. İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Finans Merkezi, ICYF ve Türkiye Varlık Fonu’nun da aralarında bulunduğu stratejik ortakların desteklediği etkinlik, uluslararası fikir liderleri ve karar vericileri bir araya getiriyor.