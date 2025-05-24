Yağış Uyarısı: İç ve Batı Bölgeler Dikkat!

Yapılan tahminlere göre, hafta başından itibaren Konya, Kastamonu ve Hakkari çevreleri ile Isparta’nın güney ve doğusu, Karaman’ın batısı ve Van’ın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden sonra bu bölgelerde ani ve kısa süreli sağanak geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.

Toz Taşınımı Etkisi Batıda Hissedilecek

Batı kesimlerde ise bir diğer risk faktörü olarak toz taşınımı öne çıkıyor. Uzmanlar, bu bölgelerde görüş mesafesinin düşebileceğini ve solunum rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklıklar Normale Dönüyor

Yurdun genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başı itibarıyla düşeceği ve özellikle iç ve batı bölgelerde mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Sıcak yaz günlerinin ardından gelecek bu serinleme, bir nebze olsun nefes aldıracak.

Rüzgar ve Hava Durumu Detayları

Rüzgarın genellikle güneyli, doğu bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar, ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Vatandaşların planlarını yaparken hava durumunu yakından takip etmeleri, özellikle yağış beklenen bölgelerde gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.