Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Merve Bayram, bu dönemde özellikle su tüketiminin hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Su içmek için susamayı beklemeyin” uyarısında bulundu.

Bayram, sıcak havalarda vücudun terleme yoluyla ısıyı dengelemeye çalıştığını ancak bu mekanizmanın her zaman yeterli olamadığını, bunun da organ fonksiyonlarını etkileyebileceğini söyledi. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin beslenmelerine daha fazla özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Su Tüketiminde Zorlananlara Öneriler

Uzmanlar, yaz aylarında artan terleme ile birlikte vücutta su, mineral ve elektrolit kaybının yaşandığını belirtiyor. Bayram, günde en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini ifade ederken, su içmekte zorlanan kişilere pratik önerilerde bulundu:

“Suya taze meyve dilimleri, nane, limon, zencefil, salatalık gibi eklemelerle içimi kolaylaştırabilirsiniz. Soğuk bitki çayları, ev yapımı limonata, ayran ve maden suyu da sıvı dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Kahve, çay ve gazlı içecekler ise suyun yerini tutmaz. Vücutta sıvı alımının yeterli olup olmadığı idrar renginden anlaşılabilir. Renksize yakınsa yeterlidir, koyu sarıysa yetersizdir.”

Beslenme Alışkanlıkları Gözden Geçirilmeli

Vitamin, mineral ve su içeriği yüksek sebze ve meyvelerin bu dönemdeki önemi büyük. Bayram, aşırı yağlı, baharatlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirterek, “Kızartmalar yerine haşlama, ızgara ve buğulama gibi pişirme yöntemleri tercih edilmeli. Balık, haftada en az iki kez tüketilmeli” dedi.

Ayrıca, hem bireysel sağlığı hem de çevresel sürdürülebilirliği destekleyen Akdeniz tipi beslenmenin en ideal yöntemlerden biri olduğunun altını çizdi. Akşam yemeklerinin geç saatlere bırakılmaması gerektiğini belirten Bayram, uyumadan önce hafif bir ara öğünün günün sağlıklı şekilde tamamlanmasına yardımcı olacağını da ekledi.

Gıda Güvenliği Önem Kazanıyor

Sıcak havalarda gıda güvenliği konusunda da uyarılarda bulunan Bayram, özellikle et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünlerinin bozulma riskine dikkat çekti. “Sebze ve meyveler iyice yıkanmalı. Güneşte uzun süre bekletilen yiyecekler tüketilmemeli. Temiz olmayan sularla temas eden gıdalar ishal gibi sağlık sorunlarına yol açabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Uzmanlar, sıcak hava koşullarında sadece dış ortamdan değil, içsel faktörlerden de korunmak gerektiğini vurgularken; su tüketimi, dengeli beslenme ve gıda hijyeninin sağlıklı bir yaz geçirmek için kilit rol oynadığını hatırlatıyor.