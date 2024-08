ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında gerçekleşen ziyarette ATO üyelerinin gündeminde yer alan konulara değindi. ATO üyelerinin çalışanları için SGK prim ödemelerinde bankaların değişen oranlarda komisyon uyguladığını kaydeden Baran, “Bankalara ödenen bu komisyon oranları işverenler için önemli bir tutarı ifade ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da vergi ödemelerinde olduğu gibi komisyon ödemede prim tahsilatı yapabilmesi için bankalarla görüşülmesini ve reel sektörün lehine bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyoruz” diye konuştu.



“Mesleki ve teknik liselerden mezun çalışanlara kolaylıklar sağlamalı, teşvikler getirmeliyiz”

Reel sektörün meslekli işgücü ihtiyacını da dile getiren Baran, gençlerin meslek lisesine gitmeyi tercih etmediğini, işverenlerin ihtiyacı olan alanlarda meslekli işgücü bulmakta sıkıntı yaşadığını anlatarak, meslek liselerini ve meslekli işgücü olmayı özendirecek nitelikli düzenlemeler yapılmasını talep etti. Baran, “Mesleki ve teknik eğitim almış, ara eleman olarak adlandırılan iş gücü reel sektörün kalbi durumunda. Oysa gençler ve aileler iyi bir iş bulmak için tek seçeneğin üniversite okumak olduğunu düşünüyor. Öncelikle bu algıyı yıkmalıyız. Her yıl yüzbinlerce genç üniversitelerden mezun oluyor, ne onlar aradığı işi ne de işveren aradığı elemanı bulamıyor. İyi şartlarda bir iş bulmaya giden yolun mesleki eğitimden geçtiğini anlatmalı, mesleki ve teknik liselerden mezun çalışanlara kolaylıklar sağlamalı, teşvikler getirmeliyiz” dedi.

Baran, bedelli askerlikte ücret muafiyeti, sağlık giderlerinde indirim, her yıl için yıpranma hakkı, bireysel emeklilikte indirim, araç sigorta ve kasko bedellerinde indirim gibi teşvik unsurlarının ara eleman sorununun çözülmesinde güçlü adımlar olacağını ifade etti. ATO üyelerinin Bağ-Kur'luların 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısının işçi ve memurların emekliliği için gerekli prim ödeme gün sayısı olan 7 bin 200 ile eşitlenmesi talebini de dile getiren Baran, işçi-işveren davalarına da değinerek, işçi alacaklarına ilişkin zaman aşımı süresinin bir yıla indirilmesinin işletmeler açısından faydalı olacağını kaydetti. Baran, ayrıca hizmet alımı ihalelerinde mevcut hizmetin başka bir firma tarafından yüklenildiğinde personelin de yeni yükleniciye geçtiğini ve son işveren olarak özlük haklarından sorumlu olmak durumunda kaldığını belirterek, işveren değişikliklerinde kıdem tazminatı başta olmak üzere işçiye yapılması gereken ödemeler konusunda her işverenin kendi dönemiyle sorumlu tutulmasının sağlanması talebini dile getirdi.

Baran, Bakan Işıkhan'a ATO üyelerinin gündeminde yer alan ve reel sektörü ilgilendiren konuları içeren bir de dosya sundu. Ziyarette Baran'a Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali İhsan Güçlü, Ali Yıldız, Halil İlik ve Yasin Özyolu eşlik etti.