Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan karara göre, Balsu Gıda'nın 1 milyar TL olan sermayesinin 1 milyar 112 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 112 milyon TL paylar ile mevcut ortak CZ Holding AŞ’nin sahip olduğu toplam 166 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 278 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 17,57 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Bulls Girişim Sermayesi'nin 200 milyon TL olan sermayesinin 268 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 68 milyon TL paylar ile mevcut ortaklardan Bulls Yatırım Holding AŞ’ye ait 4,5 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 72,5 milyon TL payın satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 12,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI ONAYI

Global Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar 300 milyon lira ve EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 500 milyon lira bedelsiz, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin ise 4 milyar 500 milyon lira bedelli sermaye artırımına onay verildi.

BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSU

Kurul, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4 milyar liralık, Yükselen Çelik AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 192 milyon 800 bin liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 125 milyon liralık, Aygaz AŞ'nin 3 milyar liralık, Ziraat Bankasının 60 milyar liralık, Ünlü Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Quick Finansman AŞ'nin 900 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ'nin "Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" ve "Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu" kurulması talebi onaylanırken, 1 milyar 500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde 300 milyon lira başlangıç sermayeli Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verildi.

İDARİ PARA CEZALARI VE ERİŞİM ENGELİ KARARLARI

SPK, QNB Portföy Yönetimi AŞ'ye 311 bin 134 lira, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 493 bin 22 lira, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 944 bin 578 lira, Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'ye 466 bin 701 lira idari para cezası uyguladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.