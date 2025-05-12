Tırsan'ın Adapazarı Mega Üretim Kampüsü'nde gerçekleştirilen teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Serhatlı Lojistik Genel Müdürü Ferhat Alageyik, DHL Satın Alma ve Spot Fiyatlandırma Direktörü İlter Karakol ve Tırsan Treyler Satış Sorumlusu Oğuzhan Kayabaşı katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu “Patent şampiyonu yetkin mühendislik ekibimiz Avrupa’nın en yüksek kapasite ve çeşitlilikteki test merkezlerinde en uzun kullanım ömrüne, dayanıklılığa ve verimliliğe sahip araçları geliştiriyor. Tenteli Perdeli Multi Ride araçlarımız da Serhatlı Lojistik’in gelişen operasyonlarında onlara güç ve verim katacaktır. İş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“DHL operasyonlarımızı genişletiyoruz”

Serhatlı Lojistik Genel Müdürü Ferhat Alageyik, törende yaptığı açıklamada operasyonel anlamda genişlediklerinin altını şu sözlerle çizdi: “Taşımacılığın yanı sıra lojistik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik personel temini, paketleme, etiketleme, boşaltma ve Halkalı’da bulunan depomuz ile depolama hizmetleri sunuyoruz. Odağımız uzun soluklu, her iki tarafın da memnun kaldığı, sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmektir. DHL Freight ile devam eden iş birliğimizi de bu yatırım ile geliştiriyoruz. Yatırım sürecinde Tırsan ile kurduğumuz iş birliğinden oldukça memnunuz. Lojistik sektörünün Tırsan’a duyduğu ve yıllar boyunca inşa edilen güven, Tırsan araçlarına yatırım kararını tereddütsüz şekilde vermemizi sağladı. Hem DHL ile hem de Tırsan ile olan iş birliğimizin her geçen gün büyümesini temenni ediyorum, hayırlı olsun.”

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, farklı tipteki çekicilerle tam uyum sağlar. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.​

Araçlar, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Ayrıca, şasi ve çelik aksamları çinko-fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.​

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği ile maksimum verimlilik sağlar. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sunmaktadır. Ayrıca, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşteriler için doğru bir çözümdür.