"Beşiktaş’a 1 lira zarar veren adamın peşini bırakmayacağım"

Hem denetim kurulu hem özel bir denetim şirketinin kendilerinden önceki dönemler için araştırma yaptığını söyleyen Serdal Adalı, "Sonuç alınacak. Herkes transferle kilitlenmiş vaziyette ama başka araştırılması gereken konular da var. Bunlarla ilgili de devletimizden, MASAK’tan destek isteyeceğiz. Beşiktaş’a 1 lira zarar veren adamın peşini bırakmayacağım. Beşiktaş’ın parasını çarçur edene bir yaptırım olması lazım. Bizden sonra buraya gelen daha aklı başında işler yapsın. Hayali işler yapmasın. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yurtdışındaki transferler haricinde, stattaki işler haricinde işleri de gündeme getirip temizleyeceğiz. Hiç kimse cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.



"Bu tür enerjilerini Beşiktaş’ta kaos oluşturmak için kullanmasınlar"

Başkan Adalı, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübün eski başkanları Fikret Orman ve Hüseyin Yücel’in bir araya gelmesiyle alakalı sorulan soruya, "Hayırlı olsun. Mevcut Dikilitaş Projesi ile ilgili ret oyu verecekler gibi bilgiler geldi. Şu anki projeyle Fikret Orman başkan olduğu dönemde uğraştı. Beşiktaş’a faydası olmayacak bir proje hakkında Fikret Orman çalışmazdı herhalde. Dün de Ahmet Nur Çebi başkan kendi ekibini toplamış. Bu tür enerjilerini Beşiktaş’ta kaos oluşturmak için kullanmasınlar. Akıllarına; ‘Genel kurul onay vermezse Serdal Adalı bırakır’ diye gelmiş. Hiçbir işi yarım bırakmadım. Yeter ki camiam arkamda dursun" cevabını verdi.



"3 ayda bir seçim mi yapacağız?"

Genel kurulun Dikilitaş Projesi’ne onay vermediği takdirde başka bir planlarının olup olmadığıyla alakalı Serdal Adalı, "Beşiktaş Genel Kurulu aklı başında insanlar. Böyle bir şeye hayır derlerse bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. İnsanları arayıp ‘hayır de’ diyenler tekrar seçim ortamı oluşturur. Tekrar bir seçim, 3 ayda bir seçim mi yapacağız? Bu projeyi yapacağız" şeklinde konuştu.



"Dikilitaş’ı yaptığımız takdirde niye Beşiktaş’ın hissesini satalım"

Sermaye artırımı yaparken samimi olmayan hisse sahibi insanlarla mücadele ettiklerini vurgulayan Adalı, "Bunun tek sebebi Beşiktaş’ın o tarihte yüzde 51 yerine yüzde 70 elimizde hisse olsaydı müdahale edebilecektik. Düşürdükleri her 1 lira Beşiktaş’ın değerinden gitti. O hisseler için istediği zaman yönetim kurulu satabilir yetkisi elimizin altında olsun. Olsun ki Beşiktaş’ın hisseleriyle kimse indir kaldır uğraşmasın. Dikilitaş’ı yaptığımız takdirde niye Beşiktaş’ın hissesini satalım. Akaretler için de bizden önceki yönetime de otel yapma teklifi gelmiş uluslararası bir firmadan. Güzel de bir teklif. Bizimle en az 20-25 sene kira mukavelesi yapsınlar ki biz de garanti altına alalım. Beşiktaş’a gelir getirecek bir fırsat var. Otel yapıldığında 3-3.5 milyon TL gelir getirecekse niye vermeyeyim. 2.5 senedir boş orası. Benzinlikle ilgili de daha önce genel kurul bir önceki yönetime yetki vermiş. Biz kendi yönetimimize istiyoruz yetkiyi ki imza atalım. Fulya’daki akaryakıt istasyonunda 900 bine anlaştıkları sözleşmeye 1 milyon 300 bin olacak, 3 milyon Euro da altyapıya sponsor olacaksınız dedik. Elinde belge var, istediği kadar oturur ve üstüne istediğini yapar. Hasan Arat’ın imzası var. ‘Benim imzam yok’ dedi ama ilk mukavelede imzası var" dedi.



"Şampiyonluğa oynayacak takım kuracağız"

Beşiktaş Başkanı Adalı, Dikilitaş Projesi gerçekleşmese dahi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracaklarını aktardı. Serdal Adalı, "Bankalar Birliği’ni hallettikten sonra Beşiktaş’ın zaten normal geliri var. Bizim belimizi büken faiz ve gelen paranın yüzde 50’sinin buraya gidiyor olması. Elbette transferlere yansıyacak. Bu iş olsun olmasın önümüzdeki yaz sezonunda gayet iyi, şampiyonluğa oynayacak takım kuracağız. Rakibimizin biri şu yaptığımız projeden 5 tane yaptı. Maalesef biz geç kaldık. Ama yakalarız, geçeriz. O enerjimiz var. Yeter ki camiamız bize güvensin" diye konuştu.



"Ole Gunnar Solskjaer’in çok başarılı olacağına inanıyorum"

Ole Gunnar Solskjaer’e şu an yapılan eleştirileri haksız bulduğunu aktaran Adalı, "Hocayla ilk anlaşmadan önce iki tane büyük hoca diyeceğimiz hocayla da görüştüm. Hepsi bu takımı seyrettiğini ve gelen kadroya baktıklarında sıkıntılı bölümlerin olduğunu söyledi. Gelmekten imtina etmelerinin sebebi içinde bulunduğumuz kaos ortamıydı. Ben Sergen hocayla oturduğumda ‘bu takım seni de beni de yer’ dedi. Geldiğimiz noktada hocaya da bana da sallıyorlar. Hocanın eline takım ruhunu taşıyan birilerini verelim, sonra hocayı yargılayalım. Ben başarısız görmüyorum. Elindeki kadroyla en iyisini yaptı. Beraber yaptığımız bir projeksiyon var. Hoca da bunun bir parçası. Hocanın konuştuğunda bir yanlış görmüyorum. Mümkün olduğu kadar gerçekleri anlatmak mecburiyetindeler. Görüştüğümüz hocalar arasında en cesaretlisi o çıktı. Çok da başarılı olacağına inanıyorum. Projenin de güzel yürüyeceğine inanıyorum" cümlelerine yer verdi.



"Tahmin ediyorum ki Demir Ege’nin opsiyonunu kullanacaklar"

Başkan Adalı, Portekiz takımı Rio Ave’de kiralık olarak forma giyen Demir Ege Tıknaz’ın takıma dönüp dönmeyeceğiyle alakalı gelen soruyu, "Demir Ege’nin kontratında kiralık durumu ve opsiyon var. Tahmin ediyorum kulübü bunu kullanacak. Ayın 10’una kadar bize geri bildirim yapmaları lazım. Umarım kullanmazlar da bize geri gelir. Hem bizim hem hocanın beğendiği bir futbolcu. Kullanırlarsa da yapacağımız bir şey yok. Sadece Demir Ege’ye başarılar dileriz" diye cevaplandırdı.



"Santrfor transferi yapacağız"

Takımın golcü oyuncusu Ciro Immobile ile bir toplantı yaptıklarından bahseden Serdal Adalı, şunları anlattı:

"İçinde bulunduğumuz şartları anlattım. Başka bir santrfor transfer edeceğimizi söyledik. Çok aklı başında bir insan. Kendine yaptığımız teklife de olumlu yaklaştı. Ailesiyle konuşacağını ve sonra haber vereceğini söyledi. Benim maaşında indirim ve maç başına dönmesi konusunda bir talebim oldu. Bu 1-2 futbolcu için de geçerli. Onlarla da konuşacağım. Olursa Immobile ile devam ederiz. Bu sezonki performansı ortalarda olabilir ama takımın da durumu ortada. Koskoca bir sezonu tek kanatla geçirdik. Keşke çift kanat oynayabilecek bir yapımız olsaydı da daha başarılı olsaydı. Bir santrfor transferi yapacağız. Gereken fedakarlığı da yapacağız. Bu sezon defansta ligin en az gol yiyen takımlarındanız. Ama yukarıdaki takımlara baktığınızda en az gol atan takımız. Bizim gol yollarında sıkıntımız var. Bunu çözecek hoca. Buna göre de planlama yaptı. İyi futbolcu bazen hesaplı da alınabiliyor. Bu formanın hakkını verebilecek futbolcuların Beşiktaş’a gelmesi lazım. Her gün bana da yüzlerce teklif geliyor. Transferi ben yarın da bitiririm ama o yola gitmeden bu takımın ihtiyacı neyse onun en iyisini almak hedefimiz. Transferlerimiz bu sene bu şekilde olacak. Beşiktaş iyi futbolcularla iyi top oynar, iyi mücadele eder, öyle şampiyon olur. Beşiktaş’a sıradan futbolcuların alınıp gelinmesi doğru değil."



"Bizimle beraber aynı heyecanı yaşamayan futbolcularla yolları ayıracağız"

Siyah-beyazlı formanın hakkını verecek oyuncularla yola devam edeceklerini belirten Adalı, transferleri de bu doğrultuda yapacaklarını söyledi. Adalı, "Beşiktaş’ta mevcut kadro içinde ağırlıklı bir kısımda bizimle beraber aynı heyecanı yaşamayan, üzüntüyü yaşamayan futbolcularla maliyeti ne olursa olsun yollarımızı ayıracağız. Bu çile böyle gitmez. Maliyeti olacak ama her şey para demek değil. Senlere yayılan maliyetleri yine ödeyeceksiniz. Beşiktaş formasının hakkını verecek kim varsa onu alacağız, vermeyenle de yollarımızı ayıracağız" değerlendirmesinde bulundu.



"Arroyo uçağa bindiğinden beri teklif var"

Solskjaer, devre arasında kadroya katılan futbolcular Keny Arroyo ve Elan Ricardo’nun gelecek dönemler için transfer edildiğine dikkat çekerek, "Devre arasında bir transfer yapmadık dedi hoca. Onun sebebi de mevcutta fazla olan yabancı sayısı var. Onana ve Musrati’yi verdik kiraya. Amir Hadziahmetovic bizim kendi oyuncumuzdu. Hoca da geldi, ‘Musrati’nin maaşından kurtulacağız, kiralık parası alacağız. Kendi adamımız Amir’i çağıralım’ dedi. Onların yerine alacağımız oyuncuları hoca çok istemedi. Benim de içimden gelmedi. İki tane genç çocuğu aldık. Toplamında 7 milyon Euro bonservis verdik. O da senelere bölünmüş. Çocukların maaşları da kadrodaki futbolcularla kıyaslanmayacak seviyede düşük. Arroyo oynamaya başladı. ‘Bu çocukta ışık var’ demeye başladılar bana. Elan Ricardo da aynı şekilde. Wick bu çocuklardan 3 ay verim alamayacağımızı söylemişti. Haklı çıktı. İlk defa oralardan futbolcu transfer ettik. Güney Amerika’dan gelen oyuncuları 3 ay kiraya verip öyle alıyorlarmış. Arroyo uçağa bindiğinden beri teklif var" şeklinde konuştu.

Ayrıca yapılacak bütün transferlerin takımı heyecanlandıracağını da aktaran Serdal Adalı, "Transferleri yaz kampına yetiştirmeye çalışacağız. Büyük bir aksilik çıkmazsa 3 oyuncu yetiştireceğiz. Bunun haricinde giden olursa da o bölgelere transfer yapacağız" açıklamasını yaptı.



"Yerine mevcuttan daha iyi oynayan kim varsa hepsini değiştireceğim"

Rıdvan Yılmaz’ı kış sezonunda kadroda görmeyi çok istediğini hatırlatan Başkan Adalı, "Ama kupada bizim elenmemiz onların devam etmesi transfer planımızı bozdu. Yaz döneminde onunla ilgili bir girişimimiz yok. Masuaku ise ikinci devrenin en yürekten oynayan futbolcusu. Yerine mevcuttan daha iyi oynayan kim varsa hepsini değiştireceğim. Buna Svensson da Masuaku da dahil. Yerlerine daha iyi oynayarak birini bulursam alıp geleceğiz" dedi.



"Gedson Fernandes ile ilgili kesinleşmiş bir şey yok"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes’in geleceği ile ilgili kesinleşmiş bir durumun olmadığını da dile getirerek, "Her dönem taliplisi çok. Gedson’dan daha iyisini bulup getirme konusunda sıkıntı olacak. Onunla da konuşuyoruz. Artık Beşiktaşlı diyebileceğimiz bir çocuk. Kal dersek de gideceğim diye tutturacak biri değil. Devre arasında bir takım iyileştirmeler yaptık. Onun bonservisindeki yüzde 50’yi Benfica’dan almadıktan sonra onu bir yere bırakmak istemiyorum. Mukavelenin 5 sene uzatılması konusunda da her şey hazır" ifadelerini kullandı.

Yerli futbolcularda gençlere yöneleceklerini vurgulayan Adalı, Kayserispor’da kiralık olarak top koşturan Kartal Kayra Yılmaz’ı da Solskjaer’in takımda görmeyi istediğini söyledi.



Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu hakkında

Son olarak genç futbolcular Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu hakkında da konuşan Başkan Serdal Adalı, "Semih için menajerleriyle toplantı yaptık. Hocanın da benim de bir dönemde olsa yurt dışında futbol oynamasının mantalite olarak daha ileriye gideceği yönünde toplantılar geçti. Ben de buradaki performansıyla yurt dışında kendisine ne kadar faydalı olacağı konusunda düşünüyorum. Yurt dışından 1-2 kulüp var. Bir tanesi bizim gibi takımı gençleştirdikleri projeleri var. Konuşuyoruz, gelen teklifleri görelim. Bugünden satmayı da düşünmüyorum. Biz de gençlere yatırım yapacağız. Dünyanın bir ucunda genç bakıyoruz, elimizdeki gençleri yollama niyetimiz yok. Bize sormadan kimsenin futbolcularımıza teklif yollama lüksü de yok. Mustafa Hekimoğlu ile ilgili soranlara teklif bile yollamayın diyorum. Hoca da onunla ayrı çalışıyorum. Bu sene bulduğu forma şansının 3-4 katı şansı bulur ve çok iyi forvetimiz olur. Yeter ki çalışmaya devam etsin" diyerek sözlerini noktalandırdı.