Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri Bodrum FK maçı antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sakat oyuncular hakkında bilgi veren Güneş, "Hüseyin, Serkan, Savic ve Okay zaten sakat durumda. Arif şu anda antrenmanlara katılmaya başladı. Batagov'un sakatlığı bu hafta da devam ediyor. Dragus, son maçta aldığı darbe nedeniyle sakatlandı ve durumunun yaklaşık 10 gün içinde düzeleceği tahmin ediliyor. Bu maçta yer alması beklenmiyor ancak Samsunspor maçına kadar iyileşmesi muhtemel. Visca'nın durumu ise yarın netlik kazanacak. Serdar cezalı durumda. Eren'in ciddi bir sakatlığı yok; yalnızca grip olmuştu ancak iyileşti. Savic ise henüz dönmedi ve tedavisine devam ediliyor" şeklinde konuştu.



"Kumpasın kimin yaptığını aramaya gerek yok"

Şenol Güneş, Galatasaray maçında yaşanan hakem kararlarıyla ilgili soruya, "Söylenen sözler unutulmaz. FIFA toplantısında, elit antrenörler toplantısında şunu söyledim. Eğer tartışmaları ve hataları durdurmak için VAR geliyorsa, bu güzel bir şeydir. Ancak bunu başaramazsak art niyet aranır ve geldiğimiz nokta budur. Teknolojinin dahil olduğu bir ortamda, toplumdaki ayrışmanın hala fazla olduğunu görüyoruz. Hala bazı şeylere şüpheyle bakabiliyoruz. TFF Başkanı tanıdığımız bir isim. Trabzonspor'un haklarını korumak için savaştığını biliyorum. Kendisine kumpas yapıldığı söyleniyor ancak Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Adını koysunlar. Başında olduğu için bunu cevaplaması gerekiyor. Eleştirirsem saygısızlık etmiş olurum. Herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir kırmızı kartlık pozisyonu var. Yalnızca o pozisyondaki hatadan dolayı tüm maça yayıp gündem oluşturuluyorsa ve TFF Başkanı bu konuda beyanat vermek zorunda kalıyorsa, bizim maçta 10-15 tane hatanın o tarafa veya bu tarafa yapıldığını düşünürsek, hem bu hakem FIFA listesindeyse hem de kumpası kimin yaptığı aranıyorsa, bence gerek yok. Her şey ortada" diye cevap verdi.



"Silahı birini öldürmek için kullanıyorsan başkadır, savaşta kullanıyorsan başka"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, hakemlerle ilgili çok güzel beyanlar verdiğini belirterek, "Futbolu çok iyi bildiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar güzel beyanlar veriyor. Hakemlerin niyetini anlamak o kadar kolay ki, sahada hakemin ne yapmaya çalıştığını net bir şekilde görebilirsiniz. VAR sistemi varken, işine gelen pozisyonları gösterip lehimize olan penaltıyı göstermiyorsan, o zaman teknolojiyi kötü niyetle kullanıyorsun. Silahı birini öldürmek için kullanmak başka, savaşta kullanmak başkadır. Savaşa karşıyız ama sivil hayatta silahı kullanıp birbirini vuruyorsan, o toplum artık bitmiş demektir" ifadelerini kullandı.



"Benim oyuncum bu hafta yok, diğer oyuncu sahada"

Hataları ve eksikleri olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Hatalarımız ve eksiklerimiz vardı ancak bu maçta kazanabilecek kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Serdar iki pozisyona girdi, sarı kart verilebilirdi ama bir oyuncu 7-8 defa aynı şeyi yapıp hiç kart görmüyorsa, bu işte bir tuhaflık var. Benim oyuncum bu hafta yok ama diğer oyuncu sahada. Neye göre karar veriyorlar. Termometre ile ateşi ölçersiniz. Şiddeti neyle ölçütüler. Dirseğiyle vuruyor. Niyetiyle geliyor. Buna göre yorum yaparsanız ben daha ne diyeyim. Bir golden önce ofsayt, diğer golden önce faul var. Eğer başkan futbol adamıysa ki futbol adamı olduğunu biliyorum bir sorsun MHK başkanına, 'Bu kararlar neye göre verildi?'. Bu kararlar sadece hata ile açıklanabilir mi?" açıklamasında bulundu.



"Yarışan bir takım oluşturmak istiyoruz"

Trabzonspor'da kadro kurmak zorunda olduklarını ifade eden Şenol Güneş, "Genel olarak oyuncuların yükselişte olduğunu düşünüyorum. Bu sezon bir kayıp gibi görünebilir ama doğru yapılanmayı yapıp yılı toparladıktan sonra gelecek sezonda yarışan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.



"Fazlalığın bize yararı yok"

Dışarıda kalan 4 futbolcularına kulüp bulmalarını söylediklerini aktaran Güneş, "Fazlalığın bize yararı yok. Bu ayrılık hem bizim hem de onların faydasına olacak. Ayrıca elimizde olup da değerlendirme şansı bulamayacağımız oyuncuların da mukaveleleri devam etse bile durumlarını gözden geçireceğiz. Kadro sayısını azaltıp daha yarışmacı bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Şu anda en büyük ihtiyacımız sevgi ve destek. Taraftarın olumsuz bir tutumunu görmedik. Kriz dönemini iyiye çevirmek için savaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Stoper, 8 numara ve açık oyuncusu planlarımız arasında "

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroda ihtiyaç duydukları bölgelere transfer için çalıştıklarını belirterek, "Defansın göbeğinde sorunlar yaşıyoruz. Göreve geldiğimden beri bu takımın stoperleri olarak düşündüğümüz isimler Denswil ve Savic'ti. Ancak Denswil’in performansı ve planlama açısından değişiklik yapmak zorunda kaldık. Kadroda düşünmediğimizi söyledik. Bir stoper transferi şart ve ideal bir oyuncu olacak. Orta sahada Lundstram, Okay, Ozan, Mendy, Umut, Cham ve Cihan gibi isimler var. Ancak bir 8 numara transferi düşünüyoruz. Ayrıca forvetin açık bölgesi için de arayışlarımız sürüyor. Şu anda üç transfer kesin. Bek pozisyonlarında oynayabilecek bir oyuncu da olabilir. Öte yandan 6-7 oyuncunun da takımdan ayrılması gerekebilir" diyerek sözlerini tamamladı.