Köpek saldırısında ağır yaralanan Tunahan’ın babasından CHP’li ve HDP’li vekillere tepki

Sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan’ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü komisyonda CHP’li ve HDP’li vekillere tepki göstererek, “Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek” dedi.

Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ilkokul öğrencisi Tunahan’ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz hayvanlara ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, CHP’li ve HDP’li vekillere tepki gösterdi. "Sen kimsin!" diye bağıran muhalefet vekillerine isyan eden baba Yılmaz, "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım" dedi.

Bundan birkaç yıl önce Antalya'da saldırgan bir sokak köpeğinden kaçmak isterken kamyon altında kalan, önce bacağı kesilen, sonra da hayata tutunamayan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ı Türkiye unutmadı. Sokak hayvanlarının toplatılması, rehabilite ve tedavi edilmesi, barınaklara alınıp sahiplendirilmesi ve gerekiyorsa uyutulması üzerine Meclis'e sunulan yasa tasarısı dün bir kez daha komisyonda masaya yatırıldı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifini görüştüğü toplantıda CHP, DEM Parti ve TİP'li vekiller, köpek saldırısında çocuğu Mahra Melin Pınar'ı toprağa veren anne Derya Pınar'ın üzerine yürüdü. Bir diğer mağdur Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'ı da "Sen kimsin" diyerek salondan kovdular.

Evladı feci şekilde yaralanan acılı bir babaya ve evladını toprağa veren acılı bir anneye karşı gösterilen bu tutum (salondan kovmak, hakaret etmek, protesto ederek üzerine yürümek) sosyal medyada ve kamuoyunda infiale neden oldu.

“Senin çocuğunu AKP öldürdü” diyen Sera Kadıgil’e tepki

Başıboş sokak köpekleri yüzünden çocuğunu kaybetmiş acılı anneye “senin çocuğunu AKP öldürdü” diyen Sosyalist görünümlü Kemalist Sera Kadıgil’e tepkiler çığ gibi büyüyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifini görüştüğü toplantıda CHP, DEM Parti ve TİP'li vekiller, köpek saldırısında çocuğu Mahra Melin Pınar'ı toprağa veren anne Derya Pınar'ın üzerine yürüdü. Bir diğer mağdur Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'ı da "Sen kimsin" diyerek salondan kovdular.

Evladı feci şekilde yaralanan acılı bir babaya ve evladını toprağa veren acılı bir anneye karşı gösterilen bu tutum (salondan kovmak, hakaret etmek, protesto ederek üzerine yürümek) sosyal medyada ve kamuoyunda infiale neden oldu.

İşte o skandal anların başrollerinden biri de Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil idi.

Sera Kadıgil, Mahra'nın annesi Derya Hanım'ı salondan kovduğuyla kalmadı bir de akıl verdi. Kadıgil, "Senin çocuğunu kısırlaştırma olmadığı için AK Parti öldürdü" diyerek akıllara durgunluk verdi. Oysa ki, Van'da Mete'yi hayattan koparan kısır bir köpekti.

Kaynak: (yeniakit)