İstanbul ve Ankara'nın ardından bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST, Çiğli Ana Jet Üssü'nde başladı. Gençlerin ve öğrencilerin büyük ilgiyle katılım sağladığı festivalin açılış töreninin ardından, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"600 binden fazla kayıt var"

Organizasyon için 600 binin üzerinde kayıt olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında İstanbul ve Ankara’dan sonra güzel İzmir’deyiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir şekilde büyük bir coşkuyla TEKNOFEST İzmir’de de kapılarını açtı. Az önce açılış törenimiz bitti. Sabah hava gösterilerimizin bir kısmı gerçekleşti. Öğleden sonra da hava gösterilerimiz gerçekleşecek. Meteoroloji zaman zaman yağmur gösteriyor ilerleyen günlerde. Tüm İzmir’e, çevre illere meteorolojiyi kontrol ederek gelmelerini, tedbir almalarını, gerekirse yağmurluk, gerekirse şemsiyeleri unutmamalarını tavsiye ediyoruz. Toplu taşımayı tercih etmelerini, önden kayıt yaptırmalarını rica ediyoruz. Şu anda 600 binden fazla kayıt var. Genelde kaydolanlardan çok daha fazlası geliyor" dedi.



Elon Musk açıklaması

Elon Musk'ın gelip gelmeyeceğiyle ilgili soru üzerine açıklama yapan Bayraktar, "TEKNOFEST dünyanın en büyük teknoloji etkinliği. Özellikle teknoloji yarışmalarını barındırması, öğrenilmiş çaresizliğe ve geleceğin teknolojik trendlerine atılan bir adım olması çok önemli. Dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik ve ticari maksatla yapılmayan TEKNOFEST aslında sessiz bir devrim, bu anlamda kendisini de bekleriz. Bu ruhu da yaşaması onun için de herhalde bir ilk olacaktır" diye konuştu.



"Milyondan fazla öğrenci, teknoloji yarışmalarına başvurdu"

Milyondan fazla öğrencinin teknoloji yarışmalarına başvurduğunu belirten Bayraktar, "Teknolojinin tüm sivil alanlarında, sağlıkta yapay zekadan inovasyona, dünyaya damgasını vuracak Türk projeleri çıkacak. Bu bayrağı çok daha öteye taşıyacaklar. İzmir’de biz ilk defa teknoloji yarışmalarımızın dışında TEKNOFEST girişim yarışmalarımızı başlattık. 10 kategoride yarışma düzenlenmişti bunların 6’sı Ankara’da tamamlandı. 4’ü de İzmir’de devam ediyor. Bir anlamda 2018’den beri düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerde hedeflediğimiz o kuşak teknoloji yarışmalarında yetişti. Kendi girişimlerini artık kurmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gazetecilerin dünyadaki taleplerin neler olduğuna yönelik sorusunu Bayraktar, "Özellikle Akıncı’ya şu anda ciddi talep var. Kızılelma henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen dünyadan talep var. Biz herhangi bir devletle sözleşme imzalamadık. Bayraktar TB2 dünyada en yakın rakibinden bile 5 kat daha fazla biliniyor. Bayraktar TB2, 32 ülkeye ulaştı" şeklinde cevapladı.