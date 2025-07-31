“Bu toprakların evladı, azmin ve aklın timsali Selçuk Bayraktar’a milletçe teşekkür borçluyuz” diyen Gündüz, Bayraktar’ın genç mühendis, bilim insanı ve girişimcilere ilham veren bir rol model olduğunu söyledi. Köklerinden aldığı güçle gökyüzüne imza atan Bayraktar’ın, hayal kurmayı, üretmeyi ve başarmayı gençlere öğrettiğini belirtti.

Türkiye’yi İHA ve SİHA üreten bir ülke konumuna taşıyan sürecin mimarlarından biri olan Bayraktar ve ekibinin fedakârca çalıştığını ifade eden Gündüz, “Bayraktar TB2 ve Akıncı, sadece birer teknolojik başarı değil; aynı zamanda bağımsızlığımızın ve milli onurumuzun nişanesi haline gelmiştir” dedi.

Abbas Gündüz, Selçuk Bayraktar’ın merhum babası Özdemir Bayraktar’dan aldığı vatan sevgisi ve inançla yoluna devam ettiğini belirterek, “Selçuk Bayraktar, babasının misyonunu devralmış, vizyonunu geleceğe taşımıştır. Bizler de şehit aileleri ve gaziler olarak, ülkemizi göklerde güçlü kılan, yerli ve milli üretimi hayal olmaktan çıkaran bu kıymetli evlada ve Baykar ailesine yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu millet, Selçuk Bayraktar’a ve onun gibi vatan için çalışan herkese minnettardır” diyen Gündüz, milli teknoloji hamlesinin Türkiye’nin geleceği için büyük bir umut kaynağı olduğunu vurguladı.