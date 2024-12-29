Yoğun Katılım ve Çekişmeli Seçim

Yaklaşık 12 saat süren seçim maratonuna 13 bin 158 genel kurul üyesi katılım gösterdi. Sabah saat 10.00’da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy verme işlemleri sırasında uzun kuyruklar oluşurken, genel kurul üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Toplam 25 sandıkta yapılan sayımlarda Serdal Adalı, her sandıkta Hüseyin Yücel’e üstünlük sağladı. Adalı, 8 bin 901 oy alırken, Yücel 3 bin 637 oyda kaldı.

Başkanlık Süreci Mayıs 2025’e Kadar Sürecek

Serdal Adalı, Mayıs 2025’te yapılacak olağan seçimli genel kurula kadar Beşiktaş başkanlığını yürütecek. Bu süreçte Adalı, kulübün mali yapısının güçlendirilmesi, sportif başarının artırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışacak.

Serdal Adalı’nın Yolculuğu

Beşiktaş camiasında daha önce asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerinde bulunan Serdal Adalı, başkanlık için daha önce üç kez yarışmış ancak kazanamamıştı. 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı kaybeden Adalı, bu kez siyah-beyazlı kulübün liderliğine ulaştı.

Sandık Sonuçları

Seçim sonuçlarına göre Adalı, tüm sandıklarda rakibinden fazla oy almayı başardı. Bazı sandıklarda fark daha belirgin olurken, sonuçlar Serdal Adalı’nın Beşiktaş camiasındaki geniş taban desteğini ortaya koydu.

Beşiktaş’ın Geleceği İçin Umutlu Mesajlar

Seçim sonrası bir teşekkür konuşması yapan Serdal Adalı, “Beşiktaş için büyük hayallerimiz var. Bu güvene layık olmak için çok çalışacağız. Mali disiplin, altyapı yatırımları ve sportif başarı hedeflerimiz önceliğimiz olacak” dedi.

Beşiktaş camiası, Adalı’nın liderliğinde yeni bir döneme adım atarken, taraftarlar ve genel kurul üyeleri kulübün geleceği için umutlu bir bekleyiş içinde.