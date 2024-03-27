Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'ta yurt genelinde yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor. Seçim günü hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Tahminlere göre seçim günü bazı illerde en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Az bulutlu, en düşük 9, en yüksek 22 derece,

İstanbul: Az bulutlu, en düşük 9, en yüksek 18 derece,

İzmir: Az bulutlu ve açık, en düşük 13, en yüksek 27 derece,

Kayseri: Az bulutlu ve açık, en düşük 8, en yüksek 23 derece,

Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 15, en yüksek 26 derece,

Erzurum: Az bulutlu, en düşük 2, en yüksek 16 derece,

Trabzon: Az bulutlu, en düşük 11, en yüksek 17 derece,

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek hava sıcaklığı 24 derece