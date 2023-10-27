Türkiye’nin ilk dolma kalem üreticisi olan ve 1964’ten bu yana piyasaya sunduğu şık ve kaliteli kalemlerle yeniliklere öncülük eden Scrikss cumhuriyetin 100. yılına özel “1923” ve “Cumhuriyet Yolu” adlı kalemleri tasarladı. Her iki kalem sırasıyla 5 adet ve 100 adet olmak üzere sınırlı sayıda ve tamamen el işçiliği ile üretildi.

Kalemlerde som altın, som gümüş, elmas ve pırlantalar bir arada kullanılırken ince ince işlenen detaylarla da Türk milletinin bağımsızlık tutkusuna, tarihsel başarılarına ve milli gururlarına bir saygı duruşu sergileniyor. Bu koleksiyonda yer alan kalemler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetinden Türk bayrağına, Selçuklu motiflerinden Milli Mücadele iradesinin şekillendiği şehirlerin haritalarına kadar birçok detayı barındırıyor.

Her detayında ayrı bir hikaye

100. yıl koleksiyonunda yer alan ‘1923’ ve ‘Cumhuriyet Yolu’ kalemlerinin üretiminde kullanılan değerli metaller ve taşlar ile cumhuriyete verilen değer vurgulanıyor. Tek tek el işçiliğiyle üretilen kalemlerin her bir detayında bu topraklardaki bin yıllık köklerimizden Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan hikayelere yer verildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve siyasi kişiliklerine atıfta bulunan, mine tekniği ile işlenmiş fotoğraflarının yer aldığı ‘1923’ kaleminin ucunda 18k altın, damakta ebonit kullanılırken kalem kapağının tepesinde ise 100. yıl logosu yer alıyor. Kapağın alt kısmında 100 adet çizgiden oluşan ve 100 adet pırlantaya ulaşan her bir çizgi ile cumhuriyetin 100. yılı simgelenirken, kalem kapağının üzerinde mine tekniğiyle işlenmiş Türk bayrağı yer alıyor. Klipste yer alan ay-yıldızın üzerindeki pırlantalar ise kaleme şıklık katıyor. Kalemin alt gövdesinde kadim atalarımızın ortaya koyduğu azim, cesaret, özgüven ve başarıyı temsil eden Selçuklu motifleri yer alıyor.

Çizgi çizgi cumhuriyet

Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için verdiği büyük mücadele ve cumhuriyete giden yoldaki önemli hikâyeler ise tek tek, çizgi çizgi ‘Cumhuriyet Yolu’ adlı kalemle yansıtılıyor. Bağımsızlık tutkumuzu vurgulayan kalemin ucu 14k altından hazırlanırken, gövdesinin tamamı som gümüş, som altın ve pırlantalardan oluşuyor. Tepe noktasında Milli Mücadele'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kalemde silüetin hemen altında 50 adet çizgi ve 50 adet pırlanta ile 100. yıla atıf yapılıyor. Mine tekniğiyle Türk bayrağının işlendiği kapağın yanı sıra, kalem klipsinin üzerinde de ay-yıldız yer alıyor. Tarih boyunca kurulan büyük Türk devletlerine atıfla kalemin üzerine 16 yıldız işlenirken, Milli Mücadele iradesinin şekillendiği şehirlerin haritaları, Türkiye haritası ve içinde 100. yıl logosu da kalemin gövdesinde yer alıyor.