KRONE Grubu, Schwarzmüller Grubu'na yatırım yaptığını ve Avrupa ticari araç sektöründeki yeni ortaklığını duyurdu. Bu işbirliği ile iki aile şirketi, üretim ağlarının birlikte genişlemesi ve tamamlayıcı bir ürün yelpazesi aracılığıyla ulusal çapta servis çeşitliliğini de güçlendirmiş olacak.

Geleneğe bağlı uzmanlık ve inovasyon

Yıllık 390 milyon Euro'luk cirosu ve 1.950 çalışanıyla, Schärding yakınlarındaki Freinberg'de bulunan Avusturyalı Schwarzmüller Grubu, ticari araç sektöründe Avrupa'nın önde gelen treyler üreticilerindendir. Karayolu taşımacılığı, inşaat ve altyapı sektörlerindeki geniş ürün portföyü ve diğer ürünlerin yanı sıra hafif tonajlı ürünleri ile öne çıkmaktadır. Avrupa’da popüler hale gelmiş hafif treylerleri, damperli yarı römorkları ve yüksek kaliteli tankerlerin yanı sıra, yan kuruluşu Hüffermann'ın atık imha sektöründeki konteyner taşıyıcıları özellikle dikkate değerdir. Ürün portföyü; geniş yelpazedeki kamyon kasaları, low-bed’ler, hareketli/kayar zeminli treylerler ve plato tipi yarı römorklarla tamamlanmaktadır.

Avrupa üretim kapasitelerinin genişletilmesi

Schwarzmüller Grubu, Almanya, Macaristan, Çekya ve Avusturya'da her biri uzmanlaşmış ve üreticinin geniş üretim uzmanlığını yansıtan dört modern tesiste üretim yapmaktadır. Bu, her iki şirkete de yerel varlıklarını tüm Avrupa pazarında güçlendirme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca diğer dokuz ülkedeki şubeler, KRONE'nin Avrupa'daki varlığını ve bu ortaklıkla pekiştirilecek olan kapsamlı satış ağını güçlendirecektir. Bu lokasyonların KRONE Ticari Araç Grubu çatısı altında entegrasyonu aynı zamanda dağıtım kapasitesinde artışın, yetkin hizmet ağlarının genişletilmesinin ve dolayısıyla Avrupa pazarında müşteriye daha da yakın olacağının bir göstergesidir.

Markaların bağımsızlığı ve güçlenmesi

Yeni endüstriyel ortaklıkta, Schwarzmüller Grubu'nun güçlü markalarının bağımsızlığına saygı duyulmaktadır. Bu yaklaşım, bireysel müşteri yaklaşımı için kimliğin korunması ve aynı zamanda yenilik ve büyüme için sinerjilerin kullanılması yönündeki ortak hedefi vurgulamaktadır. KRONE'nin uzmanlığıyla desteklenen Schwarzmüller Grubu, mevcut yönetim altında faaliyet göstermeye devam edecek. Şirketin sahibi Paletar ailesinin, yönetim kurullarına ve operasyonel süreçlere katılımı devam edecektir.

Gelecek için ortak bir vizyon

KRONE Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bernard KRONE, müşteri odaklılık konusundaki net vizyonunu vurgulayarak, "Bu ortaklığı, daha geniş bir ürün portföyüne ve genişletilmiş bir hizmet dünyasına doğru atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Amacımız, müşterilerimizin her zaman doğru taşımacılık çözümünü bizden bulmasını sağlamaktır. Schwarzmüller'in KRONE Ticari Araç Grubu'na dahil olmasıyla, bu ihtiyacı daha da büyük ölçüde karşılayabiliriz" açıklamasında bulundu.

Schwarzmüller Group'un sahibi Beate Paletar şunları ekledi: "Yeni sahiplik yapısındaki endüstriyel ortaklığı, modern ve geleneksel şirketimizi birlikte daha da profesyonelleştirmek ve böylece istikrarlı işlerle güvenli bir gelecek sağlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Her iki aile şirketi de geçmişte çok benzer değerlere sahip olduklarını kanıtladı. Böylesine heyecan verici bir zamanda verimli bir işbirliğini sabırsızlıkla bekliyoruz."

Hisse sahipliğinin yakın gelecekte rekabet kurumu yetkilileri tarafından onaylanmasının ardından KRONE ve Schwarzmüller, özellikle Avrupa pazarındaki varlıklarının güçleneceği bir geleceğe birlikte adım atacaklar. Bu yeni stratejik birliktelik, her iki şirketin de ticari araç sektörünün aktif şekillendiricileri olmaya devam etme ve tüm müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünler ve yenilikçi hizmetlerle proaktif bir şekilde müşterilerine hizmet etme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.