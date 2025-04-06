Neler mi geliyor?
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Sirius Tanker:
Bu tanker tam bir görsel şölen! Aerodinamik tasarımı sayesinde hem göz kamaştırıyor hem de yakıt tasarrufu sağlıyor. Tasarımı o kadar başarılı ki uluslararası iki büyük ödül kazanmış. Yani sadece şık değil, aynı zamanda işlevsel ve çevreci.
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Yeni Nesil Hafif Tanker:
Fuarda ilk kez sahneye çıkacak bu tanker, önceki modellere göre tam 1000 kilo daha hafif! Bu sayede daha az yakıt yakıyor, daha çok yük taşıyor. Hem işletme maliyeti düşüyor hem de verim artıyor. Hafif ama dayanıklı—harika bir denge!
OKT Trailer sadece üretimle yetinmiyor; satış sonrası hizmet, testler, belgeler... Hepsinde sağlam duruşuyla güven veriyor. Özellikle tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR sertifikalı tankerlerde epeyce tecrübeli.
Fuar Detayları:
- Yer: İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
- Tarih: 24–26 Nisan 2025
- Stant: 11. Hol, B170 ve C100