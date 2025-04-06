Sirius Tanker:

Bu tanker tam bir görsel şölen! Aerodinamik tasarımı sayesinde hem göz kamaştırıyor hem de yakıt tasarrufu sağlıyor. Tasarımı o kadar başarılı ki uluslararası iki büyük ödül kazanmış. Yani sadece şık değil, aynı zamanda işlevsel ve çevreci.