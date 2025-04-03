Proje kapsamında şirket, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin elektromekanik laboratuvarlarını tüm gerekli ekipmanlarla donatarak yeniliyor ve uygulamalı eğitimi desteklemek için kamyon bağışında bulunuluyor.

Mercedes-Benz Türk; Milli Eğitim Bakanlığı,Mercedes-Benz Bayi ve Yetkili Servisleri iş birliği ile hayata geçirdiği "EML’miz Geleceğin Yıldızı" programıyla mesleki eğitime olan desteğini sürdürüyor. Şirket, 2014 yılında başlatılan bu projeyle Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde "Mercedes-Benz Laboratuvarları" kuruyor ve öğrencilerin endüstrinin ihtiyaç duyduğu donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban, konuyla ilgili olarak "EML’miz Geleceğin Yıldızı programı ile 11 yıldır Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin laboratuvarlarını teknolojik eğitim için özel ekipmanlarla donatarak yeniliyor ve öğrencilerin üzerinde uygulamalı eğitim yapabilmeleri için kamyon bağışlıyoruz. Programı başlattığımız 2014 yılından bugüne kadar 29 farklı ilde toplam 33 meslek lisesinde açtığımız laboratuvarlarda 4.000’den fazla öğrenci eğitim gördü. Türkiye’de en fazla okul ve öğrenciye ulaşan şirketlerden biri haline geldik. Projemize dahil olan öğrencilerimizi oryantasyon programları ile destekliyor, yıl içerisinde yaptığımız teknik eğitimler ile teorik ve pratik becerilerini sürekli geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin endüstrideki becerilerini geliştirip pratik deneyim kazanmaları için Aksaray Kamyon Fabrikamızda ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda düzenli olarak teknik geziler organize ediyoruz.

Mezun öğrencilerimizin yüzde 52’si doğrudan otomotiv sektöründe iş bulurken, geçtiğimiz yıl 12. sınıf öğrencilerimizin yüzde 82’si yetkili servislerimizde staj yaptı. Ayrıca, mezunların büyük bir kısmı Mercedes-Benz Türk bayi ve yetkili servislerinde istihdam edildi. Program kapsamında mezun olan gençlerin yüzde 63'ü aktif olarak iş hayatına atılıyor.

Ülkemizde hem mesleki eğitime hem de istihdama katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kadınların Endüstrideki Yeri Güçleniyor

Mercedes-Benz Türk, "Kadınların yapamayacağı iş yok" vizyonuyla hareket ederek, endüstride kadın istihdamını desteklemeyi öncelikli hedefleri arasına alıyor. Bu kapsamda, "EML’miz Geleceğin Yıldızı" programındaki kız öğrenciler "Her Kızımız Bir Yıldız" programına dahil edilerek burs ve çeşitli imkanlardan yararlandırılıyor.

Son olarak, programa dahil olan 8 kız öğrenci İstanbul'da ağırlandı. İstanbul’da kültürel etkinliklere katılan öğrenciler, ayrıca Hoşdere Otobüs Fabrikası'nı ziyaret ederek otobüs üretim sürecini yerinde inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler fabrikada kadın çalışanlarlabir araya gelerek endüstrideki rol modelleri ile tanışma fırsatı yakaladılar.

Mercedes-Benz Türk, mesleki eğitime ve istihdama olan desteğini sürdürerek, geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştirmek için çalışmaya devam edecek.