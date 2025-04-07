Akyazı Hazır Beton, 6 adet Renault Trucks K 440 8x4 mikser kamyonuyla filosunu güçlendirerek hazır beton taşımacılığı alanındaki kapasitesini artırıyor.

Akyazı Hazır Beton’un tesisinde gerçekleştirilen teslimat törenine Akyazı Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karacan, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Karacan, Renault Trucks Türkiye İnşaat ve Üstyapı Segmenti Satış Müdürü Mustafa Erkenci ve Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer katıldılar.

Akyazı Hazır Beton, bölgesindeki inşaat malzemeleri bayilerinin tedarikçisi olarak yılda 400 bin m3 hazır beton üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Filosunda yeni araçları dahil 24 adet beton mikserli kamyon, taşımacılık operasyonlarını yükleniyor. İlk Renault Trucks araçlarını 2013 yılında teslim aldıklarını belirten Akyazı Hazır Beton’un Yönetim Kurulu Üyesi Adem Karacan; “Hazır Beton alanında zorlu inşaat şantiyeleri söz konusu olduğu için dayanıklılık ve seri çalışma önemli. Talep edilen sürede araçların betonu boşaltmaları gerekir. Maksimum 45 dakika içerisinde araçların ürünü teslim edip tesise dönmeleri hedeflenir. Hazır Beton Birliği’nin sunduğu standartlara da uymanız beklenir. Bu arada araçta sürekli dönme hareketi yapan bir üst yapı ve yük taşıyorsunuz. Dolayısıyla araçların yüksek performansı ve dayanıklılığı çok önemli” diye belirtti.

Operatörlerin yükünü hafifletecek performans

Adem Karacan, araçları kullanan kadronun sürücü değil, eğitimli operatörler olduğuna dikkat çekerek; "Araçlarımızın dayanıklılığı kadar operatörlerimizin eğitimi de çok önemli. Biz de bu konuya çok özen gösteriyoruz ve operatör kaynaklı hataları minimuma indirmeye çalışıyoruz. Sektörden aldığımız referanslara göre Renault Trucks K serisinin yüksek çekiş gücü, yerden yükseklik mesafesi, ideal yaklaşma açısı ve üstün manevra kabiliyeti, operatörlerimizin karşılaştığı zorlukları kolaylaştıracak" şeklinde açıkladı.

Alım kararında satış sonrası hizmetlerin etkisi

Ağır tonajlar nedeniyle araçların yıpranma paylarının yüksek olduğunu ifade eden Adem Karacan, araç alımlarında Koçaslanlar Otomotiv ile bölgelerinde sağlanan satış ve satış sonrası hizmetlerin kararlarında belirleyici faktörlerden biri olduğunu vurguladı. Operasyonlarının sorunsuz devam edebilmesi adına bu konuya dikkat ettiklerini belirten Karacan, aracın güç, dayanıklılık ve performansından bağımsız olarak satış sonrası desteği sunulamayacağı noktada bu özelliklerin ikinci plana düşebildiğine değindi; “Renault Trucks ve Koçaslanlar Otomotiv’in yakın ilgisi ve desteğinin araçların performansını en üst seviyede tutacağına inanıyoruz” şeklinde belirtti.

Renault Trucks yetkili bayi Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer ise Renault Trucks K serisinin inşaat segmentinde güvenilirlik ve sağlamlık ile öne çıktığına değindi. Süzer; “K serisi, her türlü yol ve zorlu arazi koşullarında üstün bir çekiş gücü sağlarken, şasinin dayanıklılığı ve manevra kabiliyeti ile hazır beton uygulamalarında müşterilerimize büyük avantaj sağlıyor. Türkiye’de de K serisi, her geçen gün kullanıcısı artan ve daha da fazla tavsiye edilen bir model haline geliyor. Şasinin dayanıklılığı, aracın yüksek performansı hazır beton uygulamalarında taşıma yapan müşterilerimizden sıkça duyduğumuz memnuniyetler arasında yer alıyor. Akyazı Hazır Beton’un da bu avantajları deneyimleyeceklerine güveniyoruz.”

Renault Trucks Finansal Hizmetler ile yatırım kolaylığı

Akyazı Hazır Beton, yeni araç alımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler’in sunduğu çözümlerden faydalanarak yatırımlarını hızlandırdı. Takas ve finans desteği gibi operasyonel kolaylıklarla araç alımlarını öne çeken Akyazı Hazır Beton, sektördeki büyüme hedeflerini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor.