15 Mart 2024 tarihine kadar sürecek olan kampanyadan 4x2, 6x2 ve 8x2 araçlar yararlanabilecek. Sadece Scania Oil içeren paketler için geçerli olan bu kampanyanın kredi finansman şart ve seçenekleri VDF-Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. tarafından sağlanıyor.

60.000 TL tutara kadar olan kredilerde 3 ay vade için 0 ve 6 ay vade için yüzde 0,73 faiz tutarları geçerli olacak. 80.000 TL tutara kadar olan kredilerde 3 ay vade için 0 ve 6 ay vade için yüzde 1,72 faiz imkanından yararlanılabilecek.

Satılan her 2 Scania’dan 1’i Bakım Anlaşmalı

Scania’nın müşterilerinin araçlarının operasyonel devamlılığı ve servis bakımı ile en yüksek ikinci el değerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla sunduğu bakım anlaşmaları,

büyük ilgi görüyor. 2023 yılında satılan her 2 Scania araçtan 1’i bakım anlaşması tercih etti.

Türkiye geneline yayılmış tüm yetkili servislerde geçerli olan bakım anlaşmaları ile Scania, müşterilerinin araç bakım maliyetleri ile birlikte toplam işletme maliyetlerini daha da düşürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.