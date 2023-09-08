Sürdürülebilir taşımacılığa geçişte karbon emisyonlarının sıfırlanmasındaki en büyük kaynağın elektrikli araçlar olacağını öngören Scania, 2030 yılında satışlarının yüzde 50’sinin elektrikli araç olmasını hedefliyor. Bu hedefi doğrultusunda büyük bir adım atan Scania, kendi batarya montaj fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. İsveç Södertalje’de açılışı gerçekleştirilen batarya montaj fabrikası ile ağır ticari elektrikli araçların seri üretimine geçmeyi amaçlıyor.

125 Milyon Euro’luk yatırım

Scania ve TRATON Group Başkanı ve CEO'su Christian Levin, faaliyete başlayan batarya montaj fabrikası ile sürdürülebilir ulaşım sistemine geçiş için önemli bir adım attıklarını söylerken; “Elektrikli çözümlere dayanan fosil yakıtsız bir ulaşım sistemine geçiş ile aramızda duran tek şey bataryalar ve tam bir şarj altyapısı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis ile batarya montajına geçişi hızlandıracak en önemli unsurlardan birine sahip olduk. Burada en iyi performansa sahip yakıt hücrelerinin montajı gerçekleştirilecek. Scania olarak, 2030 yılında satışlarımızın yüzde 50’sinin elektrikli araç satışı olmasını hedefliyoruz. Daha ileriye bakıldığında ise, her ulaşım sisteminin elektrikli olacağına inanıyoruz. Bu yeni batarya montaj tesisi için yaptığımız yaklaşık 125 Milyon Euro’luk yatırım da bu düşüncemizin bir kanıtı niteliğinde” dedi.

Scania, Nisan ayında Northvolt ile gerçekleştirdiği iş birliği sonucu olağanüstü performansa ve benzersiz derecede düşük karbon ayak izine sahip, ağır hizmet taşımacılığı için özel olarak tasarlanmış bataryanın tanıtımını gerçekleştirmişti. Bu batarya, Northvolt ETT’de üretiliyor ve Scania’nın Södertälje'de yeni hizmete aldığı montaj hattına geliyor. Scania, yeni batarya montaj hattı ile elektrikli kamyon ve çekicilerin seri üretiminde hızlandıracak.

Södertälje'de 18 bin metrekarelik yeni batarya montaj tesisinde, konusunda uzman ve yüzde 40’ı kadın çalışan olmak üzere toplam 550 personel görev yapıyor. Şasi hattının hemen yanında yer alan tesiste, üretimden teslimata kadar gerçekleşen tüm operasyon, Scania’nın otomasyon üretim sistemleri ile gerçekleştirilecek.

Çatısında 2600 adet güneş paneli bulunan batarya montaj fabrikası, 1 saniyede 1 hücre, dört dakikada 1 pil paketi işleyebilecek kapasitede. Yıllık kapasite ise, Södertälje'deki son araç montaj fabrikasının kapasitesiyle aynı seviyede. İlk araçların toplam kurulu akü kapasitesi 600 kWh'ye kadar olacak ve bu kapasiteye, her biri 100 ila 200 kWh arasında değişen dört akü çeşidinin kullanılmasıyla ulaşılacak. Araçlara takılan akülerin her birinin ağırlığı 600 ila 1.200 kilo arasında olacak.

Sürdürülebilir taşımacılık için dev adım

Batarya tesisinin faaliyete geçmesiyle Scania, elektrifikasyona geçişi hızlandıracak en önemli unsurlardan birine sahip oldu. Yeni Scania bataryalar araçlara 1,5 milyon kilometre (ağır ticari araç ömrüne eşdeğer) güç sağlama kapasitesine sahip. Sürdürülebilir taşımacılık sistemine doğru geçişi teşvik etme amacındaki Scania bu hamlesi ile Paris Anlaşması'nda varılan mutabakatta belirtilen taşımacılık sisteminin 2050’den önce fosil yakıttan arındırılması kararına çok daha önceden ulaşmayı hedefliyor.

Södertälje'de 18 bin metrekarelik yeni batarya montaj tesisinde konusunda uzman yüzde 40’ı kadın çalışan olmak üzere toplam 550 personel görev yapıyor. Scania şasi hattının hemen yanında yer alan tesiste üretimden teslimata kadar tüm operasyon, otomasyon üretim sistemleri ile gerçekleştirilecek.

Elektrikli Modellerde de Yüzde 100 Scania için dev adım

Scania, Super modeli için yüzde 100 Scania mühendisliği tarafından geliştirilen bileşenleri ile dikkat çekmiş ve erken kullanıcılardan da olumlu tam not almıştı.

Elektrikli modellerinin üretimi için de aynı modeli benimseyen Scania, şasi, şanzıman, diferansiyel, retarder gibi bir aracın en önemli bileşenleri ile birlikte batarya montajını da kendi bünyesine yapmaya hazırlanıyor.

Elektriklide 2 ana grup

Scania’da şu anda şehir içi ve bölgesel olmak üzere iki ana grupta elektrikli seçenekler bulunuyor. Bölgesel taşımacılık için pazara sunulan yeni R ve S kabinli 4x2 çekici veya 6x2*4 rijid kamyon seçenekleri mevcut. Bu modeller 400 ve 450 kW’lık güç seçenekleri ve azami 624 kWh batarya kapasitesi ile sunulmakta. 40 ton katar ağırlığında tek şarj ile 350 km menzil elde edilmekte. Sürücünün zorunlu dinlenme süresinde 1 saatlik ek şarj ile yaklaşık 270-300 km ek menzil mümkün. Bu modeller ise motor gücüne bağlı olarak örneğin 450 kW seçeneği için 45R (veya 45S) olarak adlandırılmakta. Scania’nın elektrikli modellerinin de 2024 sonu itibarıyla Türk kullanıcılarına sunulması planlanıyor.