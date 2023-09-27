Bu yıl 450 hp'ye kadar güce ve 2.200 ila 2.400 Nm aralığında torka sahip uzun yol çekicilerinin katıldığı karşılaştırma testinde Scania Super, ikinci sırada yer alan rakibine göre yüzde 4,9 daha fazla yakıt tasarrufu sağladı. Testteki kamyon ve treyler kombinasyonlarının ortalama brüt ağırlığı ise 33,6 tondu.

Scania yakıt tüketimi açısından en verimli marka unvanının bir başka kanıtı olan “En Tasarruflu Kamyon Ödülü”nü de alarak, yakıt tüketiminde sektör liderliğini onaylarken, önemli miktarda CO 2 azaltımına da katkı sağlıyor.

Scania yetkilileri, bağımsız gazeteciler tarafından yapılan buna benzer testlerin, müşterinin günlük operasyonlarında yaşadıklarının doğrulanması açısından önemine dikkat çekiyor. Artan yakıt maliyetleriyle mücadele eden kullanıcılar için yakıt tasarrufunun ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşıldığını belirtiyorlar.

Bu rakamlar doğrultusunda bir yılda 150 bin km uzun yol yapan bir kullanıcının Scania markasını tercih etmesi durumunda, testte ikinci sırada yer alan çekici ile arasında, 2023 yılı AB üye ülke rakamlarına göre yıllık 3 bin Euro’ya varan yakıt tasarrufu sağladığı kanıtlanmıştır.

Bu ödüle ek olarak daha önce yakıt verimliliği ve performansı sayesinde altı defa üst üste Yeşil Kamyon ödülünü alan Scania’nın yakıt tasarrufunda rakipsiz olduğu da bir kez daha görüldü.

Yakıt açısından en verimli kamyon ödülü, Almanya'nın Karlsruhe kentindeki büyük NUFAM fuarı ile birlikte düzenlenen ödül töreninde Truck and Trailer Welt tarafından Scania'ya verildi.