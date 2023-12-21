Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştirilen teslimat töreninde İntegral Lojistik, Sultantur Uluslararası Nakliye, Sinan Aydın Kardeşler Tarım Ürünleri, Transtur Uluslararası Nakliyat, Öz Mumcu Gıda, Ftm Lojistik, Ug Demir Çelik, İmamoğulları Lojistik, Öztorunlar Uluslararası Taşıma, İbrahim Şeflek Nakliye, Aktur Taşımacılık, Alper Frigo Lojistik, Aslan Uluman, Karaerler Nakliye, Ereli Grup Lojistik, Erçal Fındık, Nev Anka Nakliye, Zelal Uluslararası Nakliyat ve Ayyıldız Hazır Beton yeni araçlarını Scania Türkiye Ülke Müdürü Per Stümer ve Doğuş Otomotiv Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat’tan teslim aldılar.

“İthal Pazar lideriyiz”

Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat “İlki 1951 yılında üretilen ve şu anda markanın bugüne kadar üretilmiş en iyi Scania modeli olarak tanımlanan Super modelimizin ilk teslimatlarına başladık. Düşük yakıt tüketimi ile pazarda merakla beklenen ve bugüne kadar aldığı, “En Tasarruflu Kamyon”, “Yeşil Kamyon” gibi ödüllerle ünvanını tescil ettiren Super modelimiz, uluslararası ve yurtiçi taşımacılık gerçekleştiren filoların ve bireysel taşımacılık yapan kullanıcıların tercih nedeni oluyor. Bugün teslim ettiğimiz araçların hepsi 5 bakım anlaşmalı 4 yıllık servis kontratına sahip” şeklinde konuştu.

2023 yılını da değerlendiren Canbulat “2023 yılı ağır ticari araç pazarı 37 bin adedin üzerinde kapanacak. Scania olarak 2.700 adetlik satışla başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Kasım sonu TAID rakamlarına baktığımızda Scania, ithal markalar arasında yine en çok tercih edilen marka oldu. Aynı şekilde toplam pazarda da 3. sırada yer alıyoruz. 2024 yılında ise pazarın bir miktar daralmasını öngörüyoruz. Ancak Scania olarak biz satış adedi ve pazar payı olarak konumumuzu korumak istiyoruz” dedi.

“Bugüne kadar ürettiğimiz en iyi araç”

Araç teslim ve plaket töreninin ardından bir konuşma yapan Scania Türkiye Ülke Müdürü Per Stümer ise “Türkiye, Scania için önem verilen bir Pazar. Çünkü Türkiye, stratejik bir lokasyonda yer almaktadır. Burada Türkiye’nin en büyük otomotiv gruplarından birisi olan Doğuş Otomotiv ile başarılı bir iş birliğimiz bulunuyor. Doğuş Otomotiv ve Yetkili Satıcı ve Servislerimiz ile iş birliğimiz bizim için çok önemli. 2023

yılı Scania için iyi bir yıldı. 2024 yılını zorlukların olabileceği bir yıl olarak düşünüyoruz. Özellikle Super modelimizin pazarda çok beğenileceğini düşünüyoruz. Lojistik eko sisteminde sürdürülebilirliğin de sözünü veriyoruz. Yeni ürünümüzle zorlu yılı atlatacağımızı düşünüyoruz “dedi.

Taşımacılık Sektöründe Ödüllerin Sahibi

Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden olan Greentruck ödülü Scania Super ile üst üste 6'ncı kez Scania’nın olurken Scania yakıt tüketimi açısından en verimli marka unvanının bir başka kanıtı olan “En Tasarruflu Kamyon Ödülü”nü de alarak, yakıt tüketiminde sektör liderliğini tescilledi. Super’de bulunan Scania motoru da CO2 azaltımına sağladığı katkı ile “Yılın Dizel Motoru” ödülünün sahibi oldu.

Yüzde 100 Scania

Tamamen Scania markası tarafından tasarlanan ve İsveç mühendislik kalitesini yansıtan şasi, şanzıman, diferansiyel, D formlu yakıt deposu, daha güçlü retarder ve yenilenen motoru ile Super farkını ortaya koyuyor. Super, emisyon normlarına uygunluk sağlarken bunu sadece SCR kullanarak gerçekleştiriyor. Yeni 13 litrelik motorlar, en yeni Opticruise G33 şanzımanlarla birleştirildi. Bu, hızlı vites değişimi ve kesintisiz torkla sürücüsüne benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatmakla birlikte yüzde 8’e varan yakıt tasarrufu sağlarken, işletme maliyetlerinin düşmesine de büyük katkı sağlıyor.