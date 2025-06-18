2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye pazarında da satışa sunulacak olan Super 11, Scania’nın yüksek performanslı ve verimli taşımacılık çözümleri sunma vizyonunu bir adım ileri taşıyor.

Yüksek Performans, Üstün Verimlilik

Yeni Super 11 motor, Super 13 motoruna göre 85 kg daha hafif yapısıyla dikkat çekiyor. 350 hp (1.800 Nm), 390 hp (2.000 Nm) ve 430 hp (2.200 Nm) olmak üzere üç farklı güç seçeneğiyle sunulan Super 11, Euro 4, 5 ve 6 emisyon standartlarını karşılıyor.

Scania'nın güvenilirliği kanıtlanmış Super 13 motoruyla yüzde 85 oranında ortak yapıya sahip olan Super 11, yeni nesil enjeksiyon sistemi, düşük sürtünmeli bileşenler sayesinde yakıt ekonomisi ve performans dengesini en üst seviyeye taşırken yedek parça uyumu ve düşük bakım maliyetleri açısından da kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor.

Super 11’de, Scania’nın patentli turbo dozajlama sistemi sayesinde AdBlue tüketimi optimize edilerek motor verimliliği artırılıyor. Ayrıca, LDF-5 motor yağı kullanımı sayesinde bakım aralıkları yüzde 30’a kadar uzayabiliyorken Scania’nın Değişken Supap Freni (VVB) teknolojisiyle de 344 kW’ye kadar fren gücü sağlanıyor. Tüm bu yenilikler, daha dengeli, daha sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Çok Yönlü Kullanım Alanları

Kompakt ve hafif yapısıyla Super 11 motor, Damper ve dökme yük taşımacılığı,

yakıt ve hacimli mal taşımacılığı, çöp toplama ve sıcaklık kontrollü taşıma, genel kargo taşımacılığı, vinçli Hooklift ve Flatbed çözümleri, kurtarma ve itfaiye araçları gibi birçok operasyonda kesintisiz güç sağlıyor.

Scania, Super 11 ile yalnızca motor ürün gamını tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda 11 litrelik motor segmentindeki pazar ihtiyacına da doğrudan yanıt veriyor.