Scania, yeni nesil kamyonların geliştirilmesinde üstlendiği öncü role devam ediyor. Sektörde ilk kez kullanılan güneş enerji panelleri ile ağır ticari araçların güç aktarım organları için gerekli enerji, doğal bir enerji kaynağından elde ediliyor.

Bu doğal enerji kaynağı, sürdürülebilir bir taşımacılık sistemine geçiş için önemli bir mihenk noktası olurken, taşımacılık sektöründeki emisyonları da önemli ölçüde azaltıyor. Test aracı, üretilen güneş enerjisini ve güneş panelleri aracılığıyla karbon emisyonlarının ne kadar azaltıldığını incelemeye yönelik bir araştırma projesi kapsamında kullanılıyor. Bu araştırma sebebi ile kamyonlar için yeni, verimli ve hafif güneş panelleri geliştirdi. Kamyonların enerji şebekeleriyle nasıl etkileşime girebileceği de inceleniyor.

Yılda 5.000 kilometre artan sürüş menzili

Test için kullanılan kamyonun 18 metrelik römorku tamamen güneş panelleriyle kaplı. Güneş enerjisi, hibrit kamyona İsveç’te yılda 5 bin kilometreye kadar artan sürüş menzili sağlıyor. Araç, güneşlenme süresinin daha fazla olduğu İspanya gibi ülkelerde güneş enerjisi miktarını ve dolayısıyla sürüş menzilini İsveç’e göre ikiye katlayabiliyor.

560 beygir gücündeki plug in hibrit test aracı ilk etapta Ernsts Express taşımacılık firması tarafından trafiğe açık yollarda çalıştırılarak test edilecek. 18 metrelik römork üzerinde 100 metrekarelik bir alan, maksimum verimliliği 13,2 kWp olan ince, hafif ve esnek güneş panelleriyle kaplı. İsveç’te çalıştırıldıklarında yılda 8.000 kWh enerji üretecekleri tahmin ediliyor. Pillerin toplam kapasitesi ise kamyonda 100 kWh ve römorkta 200 kWh olmak üzere 300 kWh.