Toplam 8 ülkeden 19 Scania yöneticisinin katılımıyla düzenlenen toplantılarda, ülkeler arası bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra 2025 yılı hedefleri ile pazarlama stratejileri görüşüldü.

Toplantılarda, sektörel trendler, dijitalleşme ve müşteri deneyimi gibi konular ele alınırken, Scania’nın bölgesel ve küresel vizyonu çerçevesinde farklı ülkelerde pazarlama süreçlerindeki örnek uygulamalar paylaşıldı. ‘Bölgesel Pazarlama Toplantısı’ çerçevesinde marka stratejileri, pazarlama iletişim faaliyetleri ile bölgesel uygulamaların değerlendirilmesi gerçekleştirilirken aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler tartışıldı.

“Türkiye pazarının önemi bir kez daha vurgulandı”

‘Bölgesel Pazarlama Toplantısı’ kapsamında Türkiye pazarının dinamiklerini paylaşma fırsatı bulduklarını belirten Doğuş Otomotiv Scania Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu “Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki stratejik konumu, ağır vasıta sektöründe kritik bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve dijital dönüşüm odaklı stratejilerimizle, müşterilerimize her zaman en yüksek değeri sunmayı hedefliyoruz. Bu buluşma, Scania’nın küresel vizyonu ile yerel deneyimlerimizi birleştirmek adına son derece verimli geçti" şeklinde değerlendirdi.

Toplantıların ardından, Scania’nın Türkiye’deki yetkili satıcısı ve servis noktası olan Doğuş Otomotiv Gebze tesisini ziyaret eden katılımcılar, satış ve servis süreçlerini yerinde inceleyerek operasyonel akışlar hakkında detaylı bilgi aldılar.