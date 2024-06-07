Global bazda Scania markası bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği en yüksek adetli iş birliklerinden biri olan bu anlaşma ile Sağlık Lojistik filosunu 480 500R Super, 20 adet 500S Super ile güçlendirdi.

Temelleri 1950’li yıllarda bir araç ile Onursal Başkanları Sayın Süleyman Sağlık tarafından atılan Sağlık Lojistik, bugün modern araç filosu ve nitelikli insan kaynakları ile “Çevre Dostu Lojistik” sloganı ile yola devam ediyor. Filosuna kattığı 500 adet Scania çekicinin ilk etapta 250 adedi, Galataport Terminal Binası’nda düzenlenen tören ile firmaya teslim edildi.

Teslimat törenine Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı E.Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel, Scania Türkiye Ülke Müdürü Per Stümer, Sağlık Lojistik İcra Kurulu Başkanı Ramis Sağlık ve Adnan Sağlık ile Sağlık Lojistik yönetim kurulu üyeleri, Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, Scania Türkiye Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu, ve Scania Tuzla Satış ve SSH Müdürü Volkan Kahya katıldı.

“Bu teslimat lojistik sektörünün geldiği noktayı gösteriyor”

Teslimat törenindeki açılış konuşmasını yapan Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı E.Ali Bilaloğlu, “2023 yılı Türkiye için çok önemli bir yıldı. Bu yıl ise Doğuş Otomotiv’in 30.yılını kutlaması nedeniyle çok özel. Bununla birlikte Scania markasının Doğuş Otomotiv ile birlikteliğinin de 30.yılını kutluyoruz. Bu önemli yılda Türkiye’de Scania’nın bu zamana kadar yapmış olduğu en büyük filo teslimatını gerçekleştiriyoruz. Bu büyük teslimat, Türkiye’de lojistik sektörünün ne kadar ileri noktaya gelmiş olduğunu da gösteriyor. Yeni araçlarının, Sağlık Lojistik’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Lojistik sektörü, Türkiye’nin Yükselen Yıldızı”

Sağlık Lojistik İcra Kurulu Başkanı Ramis Sağlık, “Yarım asrı aşan ve nesillere aktarılan tecrübemizle yaşamın tedarik zinciriyiz. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek, müşteri odaklı hizmetten şaşmadan zaman, maliyet ve kaliteyi göz önünde bulundurarak müşterilerimiz için en verimli çözümü sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl sürdürülebilirlik hedeflerimize paralel olarak yeşil lojistik sertifikası almaya hak kazandık. Teslim aldığımız Scania Super araçlar da hedeflerimizle aynı paralelde karbon salınımını azaltmaya katkı sağlayan yeni motor tasarımı ve en önemlisi yüksek yakıt tasarrufu ile bizim için olmazsa olmaz unsurlara sahip. Doğuş Otomotiv ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında 500 araçlık siparişimizin 250 araçlık kısmını bugün teslim alıyoruz, bu araçları filomuza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu tören, Scania ile olan ilişkimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

“Sağlık Lojistik’e çözüm ortağı olmaktan çok mutluyuz”

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel, “Scania kariyerimin başından beri Sağlık Lojistik ismine aşinayım. Daha önce de iş birliği fırsatlarımız olmuştu ancak bugün bizlerin göğsünü kabartan bir teslimat törenine şahitlik ediyoruz. Scania, düşük yakıt tüketimi, düşük bakım maliyeti ve yüksek ikinci el değeri ile öne çıkıyor. Öyle ki, Sağlık Lojistik, Super modelimizi yaklaşık 3 ay deneyip yüzde 8’e varan verimliliğini gördükten sonra 500 adetlik yeni siparişlerinde bizi tercih etti. Servis bakım kontratlarıyla beraber anlaşması sağlanan 500 adet araç için, kullanacakları süre boyunca kesintisiz bir satış sonrası hizmeti de sunuyor olacağız. Aynı zamanda Sağlık Lojistik’in iş süreçlerinde müşterilerine kesintisiz hizmet vermesi için her zaman elimizden gelen desteği sağlayacağımızı da belirtmek isteriz” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilirlik birinci önceliğimiz”

Scania Türkiye Ülke Müdürü Per Stümer de yaptığı konuşmada “Bugün İsveç'in “Ulusal Günü” olmasının bu törene ayrı bir anlam kattığını da belirtmek isterim. Uluslararası taşımacılık sektöründe Scania olarak hem sürdürülebilirlik hem de iş süreçlerinin devamlılığı, bizim birinci önceliklerimiz. Sağlık Lojistik ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin gelişerek devamını dilerim.” açıklamasında bulundu.

“Markamızın sürdürülebilirlik hedeflerinin odak noktasında müşterilerimiz bulunmaktadır”

Scania Türkiye Satış Müdürü Bayazıt Canbulat ise “Marka olarak, taşımacılıkta sunduğumuz çözümlerin yollardaki yansıması bizim için çok değerli. Bu değeri, yeni iş ortaklıkları ve sürdürülebilir çözümler ile destekleyebilmek ise temel hedefimiz. Bugün iş birliğimizi “Sağlık Lojistik” ailesinin tercih ettiği 500 adet SUPER model araçlar ile taçlandırıyoruz” dedi.