Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi, komisyonlardan havale edilen 55 gündem maddesini karara bağladı. Toplantıda belediyenin mali durumu, kardeş şehir ilişkisi ve okul güvenliğine yönelik önemli kararlar öne çıktı.

SBB Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Meclis binasında yapılan oturumda ilgili komisyonlardan havale edilen 55 gündem maddesi ele alındı. Mecliste gündem maddelerinde yer alan Tokat'ın Turhal ilçesi Şenyurt Belediyesi ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Bejaia Belediye arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin madde oy çokluğu ile kabul edildi. Madde görüşülmeden önce söz alan CHP Grubu, 'kardeş' diyerek başka illere para aktarmanın doğru olmadığını savundu.

'Bölgenin ağabeyi'

Bunun üzerine konuşan Başkanvekili Nihat Soğuk, 'Bölgenin ağabeyi olmak farklı bir şeydir. Yardım isteyene yardım edebilmek çok faziletli bir iş olsa gerek. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin bizden beklentisi doğrultusunda, yardım isteyen herkese el uzatması kadar güzel bir şey yok. Bununla iftihar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ve buna benzer çalışmaları gerçekleştirme adına meclisimizin göstermiş olduğu katkıya da teşekkür ediyorum. Biz de yardım isteyen ilçelerimize, gerek teknik anlamda gerekse çeşitli konularda kolaylık sağlama noktasında yaptığımız çalışmalardan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim' dedi.

'Piyasaya borcumuz yok'

Oturumda gündeme gelen mali konularla ilgili söz alan Samsun Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mehmet Emrah Binici, 2021 yılında belediyenin piyasaya yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunduğunu, bu borçların kısa sürede kapatıldığını belirterek, 'Güneş enerji santrali (GES) projesi ve Gülsan Sanayi Sitesi kamulaştırmaları nedeniyle ciddi finansman yükü oluştu. Faiz oranlarındaki artış ve kamulaştırma maliyetleri belediyeyi zorladı. Başkanımızın öncülüğünde hazırlanan mali plan sayesinde banka kredilerinin tamamını kapattık. Şu an hiçbir bankaya ve piyasaya borcumuz yok. Sadece negatif reel faiz nedeniyle bilerek kapatmadığımız İller Bankası borcumuz bulunuyor. SGK ve vergi borçlarımızı da arsa devri yöntemiyle ödüyoruz. Belediyemizin finansal durumu önemli ölçüde iyileşti' diye konuştu.

Samsun'da okullara KGYS tedbiri: 55 ayrı nokta izlenecek

Toplantıda ayrıca okul güvenliğini artırmaya yönelik 'Güvenli Okullar Projesi' kapsamında Samsun'da 55 yeni Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) noktası kurulmasına ilişkin teklif de oy birliğiyle kabul edildi. Proje kapsamında altyapı, kazı ve protokol işlemlerine ilişkin bedel alınmaması ve gerekli izinlerin verilmesi kararlaştırıldı. Kurulacak kameralarla okul çevrelerinin anlık olarak izlenmesi ve güvenlik tedbirlerinin artırılması hedefleniyor.