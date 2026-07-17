Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, 'Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinde bugün fiilen barışın mevcut olduğunu güvenle söyleyebiliriz' dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Bayramov, temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Ziyarette Rusya ve Azerbaycan arasındaki güncel durumları ele almak üzere heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede 2025 yılının Aralık ayında düşürülen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) uçağı ile ilgili son durumu ele aldıklarını belirten Lavrov, 'Bu yıl taraflar, ortak trajediyle ilgili tüm meseleleri çözüme kavuşturdu' ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca Rusya ve Azerbaycan'ın ekonomik alandaki işbirliği durumunu ve gelecekteki perspektiflerini ele alacaklarını belirten Lavrov, 'Kısa süre önce nisan ayında hükümetlerarası komisyonun 24. toplantısı gerçekleştirildi. Şüphesiz Güney Kafkasya'daki durumu da görüşeceğiz. 3+3 bölgesel iş birliği platformuna yönelik ilginin arttığını memnuniyetle not ettik. Bu nedenle bugün verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi umuyorum' dedi.

Lavrov, insani alanda da geleneksel olarak Azerbaycan ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Karşılıklı ilgi uyandıran bölgesel ve uluslararası gündeme ilişkin tüm konuları, uluslararası platformlardaki temaslarımızı ve iş birliğimizi de kapsayacak şekilde ele almaya hazırız' diye konuştu.

'Ülkelerimiz arasındaki iş birliği olumlu yönde gelişmeye devam ediyor'

Bu tür temasların Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin tüm yelpazesini ayrıntılı bir şekilde ele almak için önemli olduğunu belirten Bayramov, 'Görüşmeler sırasında taraflar ticaret ve ekonomik iş birliği konularını ayrıntılı şekilde ele alacak. Bu iş birliğinin önemli unsurlarından biri de Hükümetlerarası Komisyonun düzenli toplantılarıdır. Küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkelerimiz arasındaki iş birliği olumlu yönde gelişmeye devam ediyor' dedi.

Bayramov ayrıca, insani alanın Azerbaycan ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geleneksel olarak önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, iki ülkenin uluslararası platformlardaki iş birliği de dahil karşılıklı ilgi taşıyan tüm bölgesel ve uluslararası konuları görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

'Güney Kafkasya'daki duruma özel önem verdik'

Bakanlar gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini ele aldıklarını belirten Bayramov, 'Bugün uluslararası ve bölgesel gündemin güncel meselelerini ele aldık, Güney Kafkasya'daki duruma özel önem verdik. Azerbaycan halkının 44 günlük Vatan Savaşı, Güney Kafkasya'da yeni gerçeklikler ve yeni bir güvenlik formatı oluşturdu. Bu güvenlik formatı uluslararası hukukun üstünlüğüne dayanmaktadır. Egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası alanda tanınan sınırların dokunulmazlığı ilkelerini özellikle vurgulamak isterim' dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki silahlı çatışmadan da derin endişe duyduklarını belirten Bayramov, 'Bu çatışma insan acılarına neden oluyor ve daha geniş bölgedeki istikrarı önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Azerbaycan, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine bağlılığını sürekli olarak teyit etmekte, gerilimlerin azaltılması ve çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulunmaktadır' diye konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşmenin bölgede uzun vadeli barışın, güvenliğin ve refahın tesis edilmesi için bir fırsat oluşturduğunu ifade eden Bayramov, 'Görüşmede kurtarılan topraklardaki yeniden imar çalışmalarının seyri, eski zorunlu göçmenlerin kurtarılan bölgelere dönüşü hakkında mevkidaşımı bilgilendirdim. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinde bugün fiilen barışın mevcut olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Gerçekleştirdiğimiz olumlu girişimler, Azerbaycan tarafının barış girişimleri ve güvenin güçlendirilmesine yönelik adımlar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ciddi şekilde hızlandırmış ve bu sürece büyük olumlu katkı sağlamıştır. Barış sürecinde kalan görevlerin yerine getirilmesinin normalleşme için gerekli şartları oluşturacağına eminiz' açıklamasını yaptı.

Bayramov, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Rusya, İran ve Türkiye'nin yer aldığı 3+3 formatının önemini koruduğunu belirterek, '2021 yılında Güney Kafkasya'daki durum farklıydı. Bugün ise durum köklü şekilde değişiyor. Moskova, Tahran ve son olarak İstanbul'da üç toplantı gerçekleştirildi. Azerbaycan tarafı bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılmasını teklif etti. Bu formata ihtiyaç devam ediyor. Ancak katılımcı ülkeler karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm meseleleri ele almalıdır' ifadelerini kullandı.

Rusya, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki normalleşmeye desteğini yineledi

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, 'Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 2020 ve 2022 yıllarında en üst düzeyde varılan üçlü anlaşmalar temelinde ilişkilerin tam ve kapsamlı bir şekilde normalleştirilmesine yönelik çabalarını sürekli olarak desteklemektedir. Daha önce olduğu gibi, hem Bakü'ye hem de Erivan'a ulaşım ve ekonomik iletişim engellerinin kaldırılması ve insani sorunların çözülmesi konusunda yardım sağlamaya hazırız' dedi.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru projesinin gerçekleştirilmesi için yakın gelecekte ilerleme kaydedileceğine olan güvenini dile getiren Lavrov, 'Üçlü projemiz olan Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'na ilişkin mevcut durum iyimserlik oluşturuyor. İranlı mevkidaşlarımız kısa süre önce Reşt-Astara demiryolu hattındaki arazi tahsis sürecinin tamamlandığını bildirdiler. Bugüne kadar ilgili çalışmaların başlamasına engel olan konu tam da buydu. Bundan kısa bir süre önce ise bu ay içinde Rusya, Azerbaycan ve İran demir yollarının yöneticileri bir araya gelerek, arazi meselesinin çözüme kavuşmasının ardından pratik çalışmaların başlatılmasına ilişkin konuları görüştüler. Yakın zamanda ilerlemeye tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Projeye Rusya, Azerbaycan ve İran olmak üzere her üç tarafın da ilgisi bulunmaktadır' ifadelerini kullandı.

3+3 formatında tarafların çok taraflı iş birliğinin önemini teyit ettiğini belirten Lavrov, '5 Haziran'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında 3+3 ülkelerinin uzmanlarının bir araya gelmesini memnuniyetle karşıladık. Azerbaycanlı ve Ermenistanlı meslektaşlarımızın bir sonraki bakanlar toplantısının takvimi konusunda yakın zamanda mutabakata varmasını umuyoruz' dedi.

Ziyarette Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı arasında 2026-2027 dönemi için bir istişare planı da imzalandı.