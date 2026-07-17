Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti olumlu karşıladıklarını belirterek, 'Bu ziyaret planı, 16 yıl aradan sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri'nin adaya gelip Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle burada görüşecek olması açısından da önemlidir' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'a düzenlemeyi planladığı resmi ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Guterres'in çabalarını daha önce de desteklediklerini belirten Erhürman, Genel Sekreter'in bu çerçevede adaya gelme kararı vermesini olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Erhürman, 'Bu ziyaret planı, 16 yıl aradan sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri'nin adaya gelip Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle burada görüşecek olması açısından da önemlidir. Bilindiği gibi, göreve gelmemizden bu yana pek çok konunun Lefkoşa'da ele alınmasının önemine vurgu yaptık. Bunun en üst düzeyde, Sayın Genel Sekreter'in katılımıyla gerçekleşmesinin planlanmasını doğru buluyoruz' ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde güven oluşturucu önlemlerin yanı sıra Guterres'in Crans-Montana Konferansı sonrasında dile getirdiği 'bu kez farklı olmalı' yaklaşımının da değerlendirileceğini kaydeden Erhürman, 'Sayın Genel Sekreter'in katılımıyla yapılacak görüşmeler, hem tarafların birbirini hem de BM'nin tarafların pozisyonlarını daha iyi anlaması, not etmesi ve çabaların yönünün belirlenmesi açısından anlamlı olacaktır' dedi.

Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreteri'nin çabalarına desteğini yineleyerek, 'Kıbrıs Türk tarafı olarak Genel Sekreter'in çabalarını desteklediğimizi ve samimiyet ve ciddiyetle bu çabalara katkı koymaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmekte yarar görüyorum' ifadelerini kullandı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı açıklamada, Guterres'in Kıbrıs'taki barış sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere 27-29 Temmuz tarihlerinde adaya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti. Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in yanı sıra diğer ilgili taraflarla da görüşeceği, söz konusu temaslarda Kıbrıs'ta barış sürecinin ilerletilmesine ve adadaki istikrarın desteklenmesine yönelik çabaların ele alınacağı ifade edilmişti.