Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin en önemli uluslararası savunma sanayii fuarlarından IDEF 2025 öncesi düzenlenen basın buluşmasında açıklamalarda bulundu. Basın buluşmasına MKE, ASFAT, STM, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve TSKGV genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları da katıldı.

Stratejik iş birlikleri ve ihracat anlaşmalarının duyurulmasının beklendiği IDEF öncesi ihracat rakamlarına değinen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "15 Temmuz'a kadar olan süreçte 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 3 milyar dolardı. Şirketlerimiz ilk 6 buçuk ayda 6 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Gelecek dönemdeki siparişleri ise 6 milyar dolar seviyesinde" dedi.



ASELSAN’dan IDEF’te 9 farklı yeni teknoloji

IDEF’25 Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geçen yıl 30 ürün için ilk defa ihracat sözleşmesi imzalandığını belirterek, ihracat yaptıkları ülke sayısının 93’e çıktığını aktardı. Akyol, IDEF Fuarı'nda radar, elektronik harp, elektro-optik, hava savunma ve haberleşme alanında geliştirilen 9 farklı yeni teknolojinin de tanıtılacağını duyurdu. Akyol, "İlk gün yeni nesil harp teknolojilerine yönelik 4 ürün tanıtılacak. İkinci gün mavi vatanın yeni koruyucuları, üçüncü gün gök vatanın yeni yıldızları" ifadelerini kullandı.



ROKETSAN’dan IDEF’te 6 yeni ürün

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise, Türkiye’nin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) mühimmatları konusunda açık ara dünyanın en önde gelen ülkesi olduğunu dile getirerek, aynı başarıyı seyir, hava ve balistik füzelerinde de hedeflediklerini açıkladı. ROKETSAN’ın da 6 yeni ürününü IDEF’te sergileyeceğini aktaran İkinci, ürünlerin dünyadaki benzerlerinden daha önde olacağını söyledi.



HÜRJET’ten gösteri uçuşu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, fuarda taktik İHA sınıfındaki ürünlerin sergileneceğini belirleterek, değişik konfigürasyon ŞİMŞEK İHA'ların da sergileneceğini ve VTOL ürününün tanıtılacağını duyurdu. Demiroğlu, IDEF kapsamında 2 HÜRJET’in da gösteri uçuşu yapacağını dile getirdi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise, milli hücumbot çalışmalarına yönelik olarak hücumbot maketinin ilk kez IDEF 2025’te sergileneceğini aktardı.



KIZILELMA’ya güç verecek TF6000 fuarda sergilenecek

TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, KIZILELMA’ya güç veren ithal motor seviyesine TF6000 ile ulaşıldığını belirterek, testleri devam eden TF6000’in fuarda sergileneceğini aktardı.



MKE, Türkiye’nin ilk deniz topu ihracatını yapacak

MKE Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik, IDEF’te dolanan mühimmatları, çok maksatlı tapaları, at nalı barutları, modüler barutları, kamikaze dronları, anti-radyasyon dronları ve kablo güdümlü dronları içeren 38 Ar-Ge projesini ve çıktılarını sergileyeceklerini duyurdu. Çelik ayrıca, MKE’nin fuarda Türkiye’nin ilk deniz topu ihracatı sözleşmesine imza atacağını duyurdu.