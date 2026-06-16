BBC’de yer alan bilgilere göre, taslak raporda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vizesine erişim süreci geniş şekilde ele alındı. Metinde, vize serbestisi için gerekli olan “son altı kriterin” karşılanması gerektiği vurgulanarak Ankara’ya çağrıda bulunuldu.

AP’nin taslağında, “Türk hükümetinin vize serbestleştirme diyaloğunun yeniden başlamasını engelleyen kalan engelleri kaldırması” gerektiği ifade edilirken, Avrupa Birliği Konseyi’ne de gerekli adımların atılması halinde süreci ilerletme çağrısı yapıldı.

“Talep artışı ve kötüye kullanım” iddiası

Raporda ayrıca Türk vatandaşlarının Schengen vizesine başvurularındaki artışa dikkat çekilerek, bazı üye ülkelerde sistemin “yoğun talep ve kötüye kullanım endişeleri” nedeniyle zorlandığı yönündeki değerlendirmelere yer verildi.

Bu durumun, Türk vatandaşlarının vize başvurularında gecikme ve zorluklarla karşılaşmasına yol açtığı ifade edilerek “üzüntü duyulduğu” belirtildi.

Hizmet pasaportları tartışması

Taslak metinde dikkat çeken bir diğer başlık ise hizmet pasaportları oldu. AP, Türkiye’nin hizmet pasaportları uygulamasına atıfta bulunarak, bu sistemin kapsamı ve kullanımı konusunda eleştirilerde bulundu.

Belgelerde, “Türk hükümetinin, tüm nüfusa fayda sağlayabilecek kapsamlı bir çerçeve oluşturulmadan hizmet pasaportlarını kötüye kullandığına dair endişe duyulduğu” ifadeleri yer aldı.