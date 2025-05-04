Üreticiler bu yılki verimden oldukça memnun. İlkbahar yağışlarının mevsim normallerinde seyretmesi sayesinde ürünlerde herhangi bir kayıp yaşanmadı. Üretici Hasan Erdem, sezonun ilk ürünlerini piyasaya sunduklarını belirterek, “Bu yıl verimli bir sezon bekliyoruz. İlk hasadın kilogram fiyatı 70 TL, kasa halinde ise 200 TL’den satışa sunuluyor. Havanın ısınmasıyla birlikte ürün miktarında artış bekliyoruz ve yakında Türkiye genelinde daha fazla bölgeye çilek göndermeye başlayacağız” dedi.

Sason çileği, sadece organik olmasıyla değil, aynı zamanda kendine has kokusu, rengi ve tadıyla da dikkat çekiyor. Üreticilerden Tahsin Özdemir, “Sason çileği hormonsuz, doğal ve tamamen organik. Lezzetiyle büyük talep görüyor. İlk etapta Sason ve çevre illere dağıtım yapıyoruz. Talep artarsa daha geniş bir pazara ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2007 yılında tütüne alternatif olarak üç aile ile başlatılan çilek üretimi, devlet destekleriyle her yıl artarak büyüyor. Sason’da tarımın dönüşümüne örnek olan bu başarı hikayesi, organik üretimin kırsal kalkınmadaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu gelişmeyle birlikte Sason, hem ekonomik kalkınmasını sürdürüyor hem de Türkiye’nin organik tarım haritasında kendine sağlam bir yer ediniyor.