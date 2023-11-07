Operasyonel kiralama sektörünün öncü firmalarından Sarılar Grup’un, ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere özel sektörde de kiralama amacıyla kullanacağı rekor adetteki Mercedes-Benz araçların tamamı yola çıktı. 2022 yılında 415 adet, 2023 yılında ise 385 adet olmak üzere toplam 800 adetlik kamyon ve çekici, Mercedes-Benz Türk yetkili kamyon satış bayisi Heska Motorlu Araçlar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende teslim edildi. Sarılar Grup, filosunu genişletmek için verdiği siparişlerde Mercedes-Benz Arocs, Actros ve Atego modellerini tercih etti.

Teslimat törenine; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Özensel, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Pazarlama İletişimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Kamyon Filo Satış Müdür Yardımcısı Onur Nurdoğan, Mercedes-Benz Kamyon Finansman CEO’su Gökmen Onbulak, Kamyon Satış ve Pazarlama Müdürü Onur Sağdıç, Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Yüncü ve Nihat Toloğ, Kamyon Satış Müdürü İlyas Toloğ, Kamyon Filo Satış Müdürü Agit Toloğ, Mali İşler Müdürü Nurullah Toloğ, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Renas Toloğ, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Sarı, Üzeyir Sarı ve Osman Sarı, Grup CEO’su Ahmet Sarı, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Sarı, İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Sarı, İş Makinalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Sarı, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şeyh Hamit Şahiner, Satın Alma Müdürü Emre Sarı katıldı.

“Uzun süreli iş birliğimiz karşılıklı güven ve memnuniyetin bir yansımasıdır”

Düzenlenen törende konuşan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Sarılar Grup’un bizlere ve araçlarımıza duyduğu güven ile memnuniyet sayesinde, bugün güçlü kamyon filosunun çoğunun Mercedes-Benz markalı araçlardan oluştuğunu paylaşmaktan gurur duyuyorum. Son 10 yılda 1.600 adetten fazla Mercedes-Benz kamyon alımı yapan Sarılar Grup’a, 2022 yılında 415 adet, 2023 yılında ise 385 adet olmak üzere toplam 800 adetlik kamyon ve çekici siparişini sizlerin huzurunda teslim etmek için buradayız. Başta Sarılar Grup olmak üzere, değerli bayimiz Heska Motorlu Araçlar’ın çalışanlarına, araçların kredilendirilmesinde emeği olan Mercedes-Benz Kamyon Finansman’a, çalışma arkadaşlarıma ve bu iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Sarılar Grup İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Sarı, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “1993 yılından bu yana operasyonel araç kiralama alanında çeşitli kamu ile özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet veriyor, müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için çaba sarfediyoruz. İstanbul’da bulunan merkezimiz ile Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan şube ve şantiyelerimizde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugün burada Sarılar Grup olarak toplam 800 adetlik Mercedes-Benz kamyon ve çekicinin tamamını yollara çıkararak aramızdaki iş birliğini daha da ileriye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimize daha geniş kapsamlı ve kaliteli hizmet sunmada önemli rol oynayacak bu satın alma ile iş birliğimizin gelecekte daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz.”

Heska Motorlu Araçlar Kamyon Satış Müdürü İlyas Toloğ ise şunları kaydetti: “Bugün burada Sarılar Grup’a teslimatını gerçekleştireceğimiz araçlar; hem ağır ticari araç endüstrisine hem de ülkemiz ekonomisine sağlayacakları katkılardan dolayı büyük önem taşıyor. Mercedes-Benz güveni ve kalitesini yanımıza alarak gerçekleştirdiğimiz bu satışın hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki yıllarda bu iş birliğinin devam etmesini umut ediyor, bu rekor düzeyde siparişi veren & yıldızı tercih eden Sarılar Grup yetkililerine, Mercedes-Benz Türk üst yönetimi ve çalışanlarına, Heska Motorlu Araçlar’daki çalışma arkadaşlarıma ve bizimle burada bu özel günü paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”