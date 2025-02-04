Sarı Serumun Tehlikeli Yan Etkileri

Uzm. Dr. Önder Özüm Polat, sarı serum tedavisinin, içeriğindeki B vitamini nedeniyle sarı renk aldığını ve alkol komasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir tedavi olduğunu ifade etti. "Doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce bu tarz tedaviler kullanılması kesinlikle yanlıştır" diyen Polat, bu tedavinin kanıtlanmış bir tedavi olmadığını vurguladı.

Yan Etkiler ve Alerjik Reaksiyonlar

Polat, sarı serum ve benzeri serumların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısını yaptı. "Alerjik reaksiyonlar, ani kalp durması gibi ciddi problemler görülebilir" diyen Polat, bu tür tedavilerin özellikle tansiyon ve kalp hastalarında büyük risk oluşturduğunu belirtti.

Çocuklar İçin Daha Tehlikeli Olabilir

Uzm. Dr. Polat, çocukların bu tür serumlardan daha fazla etkilendiğine dikkat çekerek, bilinçsiz kullanımların çocuklarda erişkinlere göre daha tehlikeli olabileceğini ifade etti. Alerjik reaksiyonlar sonucu görülebilecek semptomlar arasında kaşıntı, döküntü, boğaz şişkinliği ve nefes darlığı olduğunu belirten Polat, böyle bir durumda acil sağlık müdahalesi gerektiğini söyledi.

Doktor Tavsiyesi Olmadan Kullanılmamalı

Son olarak, Uzm. Dr. Polat, sarı serum ve benzeri tedavi yöntemlerinin sağlık kuruluşlarında ve doktor tavsiyesi ile yapılması gerektiğini, aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini yineledi.