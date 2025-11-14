“Nükleer Silahlar Caydırıcıdır”

Choe, G7’nin nükleer silahsızlanma söyleminin “Kuzey Kore Anayasası’nı yok saydığını” belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin anayasasını doğrudan ihlal eden bu düşmanca eylemi şiddetle kınıyor ve reddediyorum. Nükleer silahlar, tehlikeli düşman devletleri caydırmak için en doğru seçenektir.”

Kuzey Kore’nin mevcut pozisyonunun dış aktörlerin söylemleriyle değişmeyeceğini belirten Choe, “10, 20, hatta 50 veya 100 yıl boyunca ‘nükleer silahsızlanma’ diye haykırmalarına rağmen, ülkemizin nükleer silahlara sahip olduğu gerçeği değişmeyecek” dedi.

“Kuzey Kore Anayasasına Saygı Gösterin”

Choe, barış ve istikrarın sağlanmasının, gerçek dışı nükleer silahsızlanma çağrılarını tekrarlamakla değil, Kuzey Kore Anayasası’na saygı göstermekle mümkün olacağını vurguladı. Ülkenin lideri Kim Jong-un’un nükleer silahlara sahip olma kararlılığına dikkat çeken Choe, küresel barış ve güvenliği tehdit eden en büyük faktörün G7 ülkeleri olduğunu ifade etti.

“Dış nükleer tehdit ortadan kalkmadığı ve hegemonya arayışında olan güçler nükleer silahları zorbalık aracı olarak gördüğü sürece, Kuzey Kore nükleer silahlarını koruma kararlılığını sürdürecektir.”

G7’den Kuzey Kore’ye Tepki

ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’dan oluşan G7 dışişleri bakanları, Kanada’nın Niagara bölgesinde düzenlenen toplantının ardından ortak bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programı güçlü şekilde kınanarak, “Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması” yönündeki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştı. Ayrıca Kuzey Kore’nin kripto para hırsızlıkları ve kaçırılan yabancı vatandaşlar konularındaki endişeler dile getirilmişti.