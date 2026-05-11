Erdoğan, mevcut anayasal düzenin darbe dönemlerinin izlerini taşıdığını belirterek, “Özgürlükçü ve sivil bir anayasa, demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkânı ile önümüzde duruyor” dedi.

Danıştay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geçmişten bugüne anayasa tecrübelerini değerlendirerek, milletin hâlâ “iyi bir anayasa” özlemi içinde olduğunu söyledi. Kanun-i Esasi’den bu yana dört anayasa değişikliği yaşandığını hatırlatan Erdoğan, özellikle son iki anayasanın darbe ve olağanüstü müdahalelerin ürünü olmasının demokratik açıdan önemli bir sorun oluşturduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa sürecinin sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda toplumsal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin topluma dayattığı bir metin olmaktan çıkarıp, toplumun kendi iradesini devlete beyan ettiği bir belge hâline dönüştürmek zorundayız” diye konuştu.

Yeni anayasanın hukuk devleti ile demokrasi arasındaki bağı daha güçlü kuracağını belirten Erdoğan, böyle bir düzenlemenin hem devletin hem de milletin haklarını aynı anda koruyacak bir “üstün hukuk anlayışı” sağlayacağını kaydetti.

Konuşmasında reform gündemine de değinen Erdoğan, sivil anayasa çalışmalarının siyasi hesapların üzerinde tutulduğunu belirterek, “Bu konuyu reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.