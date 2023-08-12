Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da çeşitli temaslarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Antalya Teknokent’te TUSAŞ Milli Muharip Uçağı Ar-Ge Tasarım Merkezi’ni ziyaret etti ve ardından gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kacır, TÜBİTAK Antalya Saklıkent’te 25 yıldır gökyüzü gözlem etkinliğinin düzenlendiğini hatırlatarak, son 5 yıldır bu etkinliklerin de dev bir organizasyona dönüştüğünü bildirdi.

CW ENERJİ TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'daki temasları sırasında Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim resislerinden biri olan CW Enerji üretim tesislerini ziyaret etti.

Bakan Kacır, Cw Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan'dan bilgi aldı.

Cw Enerji, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen IDEF 2023'te savunma sanayisine yönelik geliştirdiği ürünleri görücüye çıkartmış ve büyük ilgi görmüştü.

Cw Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ziyareti sosyal medya hesabından paylaşıp, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a ziyaret sebebiyle teşekkür etti.