İl Müdürü Yılmaz, Çarşamba ilçesi Arımköseli Mahallesi’nde Cemil Altunışık’ın fındık bahçesini, Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi’nde ise Mazhar Yüksel’in çilek bahçesi ile Zekeriya Ay’ın fındık bahçesini ziyaret etti. Bu yıl nisan ayında yaşanan don olayının fındık rekoltesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, üreticilere ürünlerini hasattan sonra bekletmeden kurutma işlemlerini yapmaları gerektiğini söyledi.



"400 bin dekar alan etkilendi"

Bölgede yaklaşık 400 bin dekar alanda don zararı görüldüğünü aktaran Yılmaz, "İlimizde 2024 yılında 114 bin 89 ton fındık üretimi gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise yaklaşık 91 bin 500 ton fındık üretimi beklenmektedir. Bu sene önceki yıllara göre rekoltenin düşük olmasının en büyük sebebi nisan ayı içerisinde ülke genelinde yaşanan zirai don olayından kaynaklanmaktadır. Bölgemizde yaşanan bu don afetinden yaklaşık 400 bin dekar alan etkilenmiş olup fındık başta olmak üzere ceviz, şeftali, elma, armut, kiraz, ayva, üzüm, kayısı nektarin ve vişne gibi meyve grubu ürünler en fazla zararı görmüştür. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu alanlarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında file sistemlerinin kullanımının teşvik edildiğini belirten Yılmaz, "2024 ve 2025 yıllarında Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 121 üreticiye 3 bin 442 dekarlık alanda hasat filesi desteği verildi ve toplam 15 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. Kendi imkanlarıyla sisteme geçen üretici sayısı da artıyor" şeklinde konuştu.

Kahverengi kokarca ile mücadeleye de değinen Yılmaz, üreticilere ilaçlamada tavsiye edilen süre ve dozlara uymaları gerektiğini hatırlatarak, bol ve bereketli bir ürün sezonu diledi.

Ziyaretlere il ve ilçe müdürlükleri yetkilileri de katıldı.