Tekkeköy’de binlerce fidan toprakla buluştu

26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

21-26 Mart Orman Haftası çerçevesinde Tekkeköy genelinde yeşil alan ve orman varlığının artırılması ile bu alanda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi adına birçok etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede Tekkeköy Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda binlerce fidan toprakla buluştu.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde, Aşağıçinik Selma Ümit Sarıtaşlı İlkokulunda Orman Haftası temalı bir program da gerçekleştirildi. Program, ilkokul öğrencileri ve öğretmenlerin sahnelediği tiyatro ve oratoryo gösterileriyle renkli anlar yaşattı. Programda gösterimi yapılan videoda, bir mesajla öğrencilere seslenen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yeryüzünün son günü ve elinizde bir fidan var. O fidanı toprakla buluşturun. Orman hayattır" dedi.

Programa katılan Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Karmil, Hüseyin Şenel, protokol üyeleri ve öğrenciler, okul bahçesine fidan dikimini de gerçekleştirdi.

Hafta içerisinde birçok etkinliğin daha yapılacağı öğrenildi.