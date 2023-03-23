Tekkeköy Belediyesi iftar ve sahur yemekleriyle afet bölgesinde

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Mübarek Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur yemeklerimizle afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

Tekkeköy Belediyesi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Ramazan ayında afetzede vatandaşları unutmayan Tekkeköy Belediyesi, afet bölgelerindeki vatandaşlara iftar ve sahurda yemek ikramında bulunacak.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “11 ayın sultanı Ramazan ayımıza girmiş bulunmaktayız. Ramazan dayanışmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşatan, birlik beraberliğimizi artıran bir ayımız. Bizler sosyal belediyecilik hizmetlerimize vatandaşlarımızın gönüllere dokunan çalışmalarımızla Ramazan ayımızda da devam edeceğiz. Her gün ailelerimizin sofralarına sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden, evinde yemek yapamayacak durumdaki büyüklerimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimize aşevimiz vasıtasıyla kol kanat geriyoruz. Bu hizmetimiz devam ederken, aşevlerimizde iftar ve sahurluk yemeklerimizle de vatandaşımızın yanında olacağız. Bunun yanında afet bölgelerinde de çalışmalarımız olacak. Asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için elimizden gelen desteği göstermeye mübarek Ramazan ayı boyunca da devam edeceğiz. İftar ve sahur yemeklerimizle afet bölgesindeki vatandaşlarımızın da yanlarında olmayı onlarla dayanışmayı sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.